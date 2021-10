Resuttana San Lorenzo ancora a punteggio pieno, Chinnici: "Carini buona squadra, ci godiamo la vittoria"

I nerorosa vincono di misura una partita giocata in condizioni proibitive. Il match-winner Duro: "Felice per il gol e per tre punti pesantissimi"

Quattro su quattro per il Resuttana San Lorenzo che al Giovanni Aloisio di Misilmeri vince per 1-0 contro il Città di Carini al termine di una partita combattutissima giocata in condizioni proibitive. Per piegare le resistenze di un'avversario che si è dimostrato tenace e organizzato la squadra palermitana ha dovuto aspettare l'84' quando Giuseppe Duro ha segnato su un corner battuto da Di Franco la rete che ha indirizzato la storia del match.

Il tecnico nerorosa Chinnici ha espresso le sue sensazioni in merito ad un successo tanto difficile quanto pesante: Sicuramente sapevamo delle qualità del Carini - afferma il tecnico a PalermoToday - squadra quadrata che ha cambiato anche modulo per la gara di oggi, chiudendo tutte le linee di passaggio e sono stati veramente bravi. Primo tempo che però ha visto il loro portiere migliore in campo con due salvataggi sulla linea veramente clamorosi: la prima frazione si è chiusa sullo 0 a 0 ma poteva e doveva essere diverso il risultato Nel secondo tempo sotto un vero e proprio nubifragio abbiamo cambiato qualcosina cercando di velocizzare piu la manovra e abbiamo messo tutto il nostro carattere in campo creando altre occasioni nitide fino a quando il gol di Duro su assist di Di Franco non ha sbloccato una partita molto importante per il nostro campionato. Adesso ci godiamo questa bellissima vittoria, e ci proiettiamo alla prossima settimana piena di lavoro sul campo che ci vedrà affrontare il Lascari in trasferta".

Duro: "Il gruppo è la nostra forza"

Protagonista del match con il gol che ha deciso la partita, Giuseppe Duro ha espresso tutta la sua soddisfazione per il risultato elogiando anche gli avversari: "È stata una partita tosta - ha affermato Duro a PalermoToday - non semplice, il Carini è buona squadra ben messa in campo che non ci ha permesso di trovare molti spazi, ma sicuramente potevamo fare meglio. Passo dopo passo stiamo costruendo qualcosa di importante, era fondamentale vincere anche non esprimendo il nostro miglior calcio. Sono contento per il gol che ha permesso alla squadra di guadagnare tre punti importantissimi per il nostro cammino. Questa è stata una vittoria voluta, il gruppo è la nostra forza"