Il Resuttana San Lorenzo sogna in grande: ai nerorosa affidato il campo Cardinale di Capaci

Il Resuttana San Lorenzo si è aggiudicato la gara per l’affidamento del campo sportivo Antonino Cardinale di Capaci.

A darne l’annuncio è stato il Sindaco Pietro Puccio, nella giornata di ieri. La nomina rappresenta per il Resuttana San Lorenzo un riconoscimento per il lavoro svolto fino a oggi e la possibilità di poter continuare a crescere in un ambiente sportivo di alto livello, prendendosi carico di un progetto ambizioso.

L’impegno della società, che anche nella prossima stagione disputerà il campionato di Eccellenza, sarà quello di riqualificare la struttura che attualmente versa in stato di abbandono. Il Resuttana San Lorenzo ha presentato al comune di Capaci un progetto di ristrutturazione che permetterà all’impianto sportivo di diventare un punto di riferimento per lo sport locale.

Fanno, infatti, parte di questo progetto interventi di notevole importanza, come l’adeguamento del terreno di gioco e delle dimensioni del campo ai criteri regolamentari per le partite di Serie C, l’ampliamento delle tribune sino a 1.500 posti e la creazione di due campi di padel e di una struttura polifunzionale per gli sport indoor, che renderanno l’impianto di Capaci una vera e propria cittadella dello sport.

La consegna delle chiavi del Campo Sportivo Comunale avverrà domani, alle ore 10, alla presenza del sindaco di Capaci, della squadra del Resuttana San Lorenzo, dell’impresa edile che si occuperà dei lavori e delle altre aziende che finanzieranno il progetto.