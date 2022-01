Resuttana forza 7 sul Partinicaudace, Chinnici: "Felice della condizione della squadra, ora testa al Fulgatore"

Per il Resuttana San Lorenzo, capolista del girone A di Promozione, il 2022 inizia allo stesso modo in cui si era concluso il 2021 ovvero con una vittoria roboante. Dopo l’8-1 del dicembre scorso contro il Villabate la squadra nerorosa si è imposta per 7-0 sul Partinicaudace a Piano Stoppa: il successo è maturato grazie alle doppiette di Giampiero Clemente e Mercanti, alle reti di Marco Clemente e Saluto (al primo gol in nerorosa) cui si aggiunge l’autorete firmata da Di Maria. In virtù di questo successo il Resuttana sale a + 8 dal Lascari-Cefalù.

Il tecnico del club palermitano Filippo Chinnici ha espresso le sue considerazioni sul match. “La partita è stata interpretata benissimo dai miei ragazzi -afferma a PalermoToday - sono soddisfatto sia della prestazione che del gioco imposto. Tornare a giocare dopo più di 40 giorni non era facile e quello che ho chiesto oggi ai ragazzi era di mettere in campo tutta la voglia di calcio che abbiamo nelle vene, perché potevamo rischiare di non ripartire e rimanere fermi senza lo sport che più amiamo e devo dire che oggi i ragazzi sono stati grandiosi. Dal punto di vista della condizione sono molto contento perché veniamo da un lungo periodo di grandissimo lavoro e si è visto. Oggi comunque c'è da dire che il Partinico era in formazione rimaneggiata ma hanno onorato la gara fino all'ultimo. Adesso ci aspetta una grandissima settimana di lavoro, in questo campionato non puoi mollare un centimetro, devi andare a mille perché domenica prossima ci aspetta una trasferta insidiosa in un campo ostico con una grande squadra. Per oggi i miei ragazzi devono godersi la vittoria ma già da domani devono avere la testa al Fulgatore".