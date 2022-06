Resuttana San Lorenzo: Michele Lo Valvo è il nuovo direttore generale

Il Resuttana San Lorenzo ha definito l'organigramma dirigenziale in Eccellenza. Dopo l'investitura a Giampiero Clemente nel doppio ruolo di giocatore-ds la società nerorosa ha annunciato con un video su Facebook il nuovo direttore generale: si tratta dell'imprenditore palermitano Michele Lo Valvo.

Lo Valvo che nel recente passato ha avuto esperienze nel mondo del calcio dilettantistico spiega quali sono le ragioni che lo hanno spinto a cimentarsi ad avere un ruolo operativo: "In primis perché il calcio è uno sport che amo e nel quale sono impegnato da tempo - spiega a PalermoToday - con il presidente ci conosciamo da tempo, ho sempre seguito il Resuttana San Lorenzo ed è una realtà che mi piace, una realtà pulita. Sono stato attratto da questa squadra, che per altro ha, seppur invertiti, gli stessi colori del Palermo. Sono andato a vedere qualche partita, ho visto un gruppo affiatato ed una squadra forte che non a caso ha vinto il campionato. E' stato un colpo di fulmine che mi ha spinto a voler entrare operativamente in questa realtà non solo come investitore ma anche con un ruolo vista anche la fiducia che c'è nei miei riguardi".

In merito agli obiettivi il neodirigente del Resuttana San Lorenzo spiega, pur senza sbilanciarsi troppo, di voler pensare più in grande possibile: "Io sono ambizioso e non mi piace fare le cose tanto per farle nella vita come nel calcio - conclude - voglio trasmettere la mia lungimiranza e il mio entusiasmo. Sicuramente non ci si vuole accontentare, posto che nel calcio ci vuole anche fortuna. Non mi metto certo qui a fare proclami ma certamente non ho interesse a fare qualcosa tanto per fare e a creare una squadra tanto per vivacchiare: mi interessa soprattutto trasmettere che non ci si deve accontentare e che bisogna sempre pensare in alto".