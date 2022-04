Resuttana sei un'Eccellenza: i nerorosa battono il Gangi e vincono il girone A di Promozione!

10 aprile 2022: un giorno che resterà scolpito nella decennale storia del Resuttana San Lorenzo. Il club nerorosa battendo per 3-1 il Gangi al Raimondi ha infatti conquistato la promozione in Eccellenza, raggiungendo il traguardo prefissato a inizio stagione per il quale la squadra presieduta da Gaetano Conte era accreditata come la favorita d'obbligo. Uno status che la squadra di Filippo Chinnici ha legittimato sul campo.

La sfida contro i madoniti, che nel girone d'andata erano stati la principale avversaria dei nerorosa prima dell'ascesa del Casteldaccia, è stata sin da subito aperta e combattuta, con due squadre bisognose di fare punti per i loro obiettivi che si sono affrontate a viso aperto. Il Resuttana al 14' rischia di passare in vantaggio con Duro che servito a rimorchio prende una gran traversa dal limite: sei minuti dopo è il Gangi che va invece vicino all'1-0 con bomber Albeggiano che lavora bene palla in area e piazza sul palo lontano una palla che esce veramente di poco. Al 28' sono ancora i padroni di casa ad andare vicini al gol con Patti il cui tiro da fuori è miracolosamente respinto dal portiere Ferrara.

Quattro minuti dopo il Gangi passa in vantaggio con Albeggiano che si invola in porta battendo Ferrara col difensore nerorosa Rizzo rimasto a terra. Dopo quattro minuti concitati in cui le due squadre sono andate vicine alla mischia il gioco è ripreso e alla battuta del calcio i giocatori biancorossi sono rimasti fermi consentendo a Giampiero Clemente di rimettere a pari le cose: un gesto che merita di essere sottolineato e applaudito, al di là delle emozioni contrastanti che ha generato nel pubblico di casa. La partita resta aperta e combattuta anche nella ripresa con entrambe le squadre che si rendono pericolose: il Resuttana va vicino al gol con Marco Clemente, entrato al posto di Saluto; il Gangi con Alosi che su punizione costringe Ferrera ad un'altra gran parata. Al 76' i biancorossi reclamano per un episodio dubbio in area di rigore che ha portato all'ammonizione per simulazione di capitan Venuti.

La storia della partita e della stagione prende la sua direzione definitiva all'88' e a dargliela è ancora una volta capitan Giampiero Clemente, 44 anni da compiere, che conferma di essere anche a fronte di un'età calcisticamente più che veneranda il Pescatore di Perle. La traiettoria precisa e velenosa da 30 metri trovata dall'ex giocatore tra le altre di Benevento e Perugia è un capolavoro sul quale non può nulla neanche un grande portiere come Fagone. Nemmeno un minuto dopo e l'ex rosanero Corsino incrocia un destro in area che vale il 3-1: la contestuale notizia del gol segnato dall'attaccante della Folgore Rustico nella sfida tra i rossoneri e il Casteldaccia secondo fa volare la squadra di Chinnici in Eccellenza.

La corsa all'oro del girone A di Promozione si chiude con l'epilogo più atteso, scontato e numeri alla mano giusto. Sino ad i nerorosa hanno segnato 84 gol subendone 18 e vinto tutti gli scontri diretti, spesso con scarto roboante, grazie ad una rosa di livello ben costruita dal ds Aurelio Lo Bianco e fatta esprimere su ottimi livelli di gioco da mister Filippo Chinnici. Adesso per la giovane società palermitana è l'ora della festa.