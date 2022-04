Chinnici, il condottiero del Resuttana: “Orgoglioso di questo gruppo, vogliamo fare la storia vincendo la Coppa”

Se il Resuttana San Lorenzo è riuscito ad ottenere una storica promozione in Eccellenza e ad essere in lizza per la coppa di categoria una bella fetta del merito va data a mister Filippo Chinnici. Il tecnico di Belmonte Mezzagno ha avuto a disposizione una grande rosa e l’ha saputa valorizzare al meglio facendola esprimere su ottimi livelli di gioco come testimoniato dai numeri ma anche se non soprattutto dalle vittorie nette, in alcuni casi roboanti ottenute contro rivali dirette del calibro di Casteldaccia, Folgore e Gangi.

L’allenatore del Resuttana descrive in prima battuta le sensazioni dopo il raggiungimento del primo traguardo stagionale: “Queste due settimane sono state veramente belle - afferma a PalermoToday - abbiamo mentalmente realizzato di avere ottenuto l’obiettivo prefissato e raggiungerlo a due giornate dalla fine è stata una grande cosa perché ci ha consentito di rilassarci un po’ in questo finale di stagione in previsione della coppa”.

Chinnici analizza poi il percorso compiuto dalla squadra nella sua gestione, cominciata due anni fa: “Da quando sono al Resuttana abbiamo avuto un trend di rendimento altissimo. Già in Prima Categoria, quando sono arrivato - spiega - abbiamo fatto 18 vittorie e 2 pareggi in 20 partite con migliore attacco nonché la serie più lunga di vittorie consecutive a livello regionale e la seconda assoluta a livello nazionale con 17 successi. In questi tre anni su 58 partite abbiamo ottenuto 54 vittorie, tre sconfitte e un pareggio. Sono numeri di una squadra che ha avuto solamente la testa alla vittoria e personalmente mi inorgogliscono perché col lavoro una squadra di alto livello, perché questo è il Resuttana, è diventata praticamente imbattibile”.

I pensieri del tecnico nerorosa adesso sono tutti orientati alla coppa di categoria, che vede il Resuttana in semifinale in attesa di scoprire il suo avversario: “Dopo la vittoria del campionato ho dato qualche giorno di riposo a tutta la rosa -afferma - perché i ragazzi ne avevano bisogno però già dalla prossima settimana torneremo ad allenarci tutti i giorni. L’obiettivo della Coppa è sempre più concreto e con altre tre partite possiamo centrare qualcosa di storico. Questa squadra merita un finale stratosferico e vogliamo provarci. Sappiamo che ci sono squadre altrettanto attrezzate per vincere la Coppa ma noi come sempre ce la andiamo a giocare con tutti”.

In chiusura il tecnico spiega cosa ha reso speciale il traguardo del campionato sottolineando i meriti del gruppo: “Io ho vinto cinque campionati nella vita di cui due qui al Resuttana - conclude Chinnici - quello che di questa stagione mi è rimasto nel cuore è il rispetto che si è creato all’interno del gruppo tra compagni e nei miei confronti. In questo spogliatoio sono stato un padre, allenatore e quando c’era bisogno anche amico. Questo modo di dare come dicevo ai ragazzi poteva essere un boomerang perché io sono uno che se dà cento pretende duecento: loro hanno dato tre volte quello che ho dato io e questo per me è motivo di orgoglio. Siamo riusciti a costruire un feeling, un’unione, una voglia di stare insieme che è qualcosa di meraviglioso: quando crei un’alchimia così hai già vinto a prescindere dal risultato”.