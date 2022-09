Palermo Femminile, prima sconfitta stagionale: la Res Roma vince 3-0

Serie C femminile Girone C

Prima sconfitta stagionale per il Palermo Femminile di Antonella Licciardi. Le ragazze rosanero vengono battute nettamente, 3-0, dalla Res Roma in trasferta.

Alla Linkem Arena va in scena la terza giornata del campionato di Serie C, girone C. Calorosa l'accoglienza riservata a Rosalia Pipitone, ora nei quadri tecnici del Palermo, che ha legato il suo nome alle storiche stagioni della Res Roma.

Partono bene le capitoline, che al 5' reclamano un calcio di rigore per un presunto fallo di mano all'interno dell'area palermitana. Non e? della stessa idea l'arbitro, che lascia proseguire. Al 12' il Palermo colpisce il palo esterno con la palla che finisce fuori. Sette minuti più tardi va in vantaggio la Res con un gol di Caccamo. Si va negli spogliatoi col parziale di 1-0 in favore delle ragazze guidate in panchina da mister Galletti. Al 49' il raddoppio di Cianci, abile e puntuale nello sfruttare un tiro cross di Clemente. Al 60' viene annullato un gol alla Res Roma: Fracassi si trova al di là della linea difensiva rosanero. Il Palermo prova a reagire ma la difesa della Res riesce a contenere gli attacchi delle ragazze di Licciardi. Poco prima della fine del match, a due minuti dal novantesimo, arriva il gol di Luana Fracassi che mette in ghiaccio la sfida.

Il Palermo Femminile resta a sei punti in classifica. Con riferimento alla seconda giornata di campionato contro il Grifone Gialloverde, che non si era disputata visto che la formazione ospite non si era presentata a causa di un problema con il volo per Palermo, la Lega ha comunicato che è stata assegnata la vittoria a tavolino alle rosanero. In classifica, dunque, le ragazze di Antonella Licciardi hanno davanti solamente Lecce e Res Roma a punteggio pieno, e Trastevere a 7 punti.