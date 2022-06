Una giornata da....campioni: i pulcini della Renzo Lo Piccolo Terrasini a Coverciano

Un pomeriggio memorabile quello vissuto dai pulcini della Renzo Lo Piccolo Terrasini: i piccoli calciatori delle sezioni maschili e femminili della società affiliata alla Sampdoria hanno preso parte al Grassroots Festival Nazionale, evento che coinvolge le giovanili del territorio italiano, che si è svolto a Coverciano, casa della nazionale e tempio del calcio tricolore.

Un risultato anche se ottenuto ex-aequo con le altre squadre partecipanti alla kermesse, quella diretta dal Dt Vincenzo Lo Piccolo, dai tecnici Mauro Di Maggio e Luca Veca, ha comunque ben figurato superando in campo sia la vincente del Lazio, che le due formazioni toscane della Fortis Juventus e della Polisportiva Novoli. Le partite si sono svolte in due fasi, prima i giochi gol contro meta, poi la classica partita .

Al termine tutti i giovani calciatori sono stati premiati dal coordinatore regionale Valenti, presente a Coverciano insieme a De Domenico responsabile delle scuole calcio élite, Il Direttore tecnico ha espresso tutta la sua soddisfazione per quanto vissuto: "Un'emozione incredibile - ha affermato - il nome di mio padre è entrato nel gotha del calcio, un obiettivo centrato grazie al lavoro di tutta la nostra società. Dedico questo incredibile riconoscimento all'infaticabile presidente Clara Abate, allo staff tecnico ed a quello dirigenziale rimasto in Sicilia, ovviamente alla mia famiglia, ai ragazzi ed agli instancabili genitori che ci hanno seguito fin qui in terra Toscana".