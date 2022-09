Palermo, la svolta tecnica inizia con la Reggina: Segre, Stulac e Di Mariano pronti all'esordio dal 1'

Dopo la sconfitta contro l'Ascoli il Palermo torna in campo per l'ostica trasferta del Granillo contro la Reggina di Pippo Inzaghi in programma sabato alle 14. L'organico rosanero ha ormai preso la sua forma definitiva con il mercato: tutto fa dunque pensare che la transizione verso il 4-3-3 sia prossima. In vista di Reggio Calabria, Corini ritrova Marconi ma dovrà fare a meno dello squalificato Valente e dell'infortunato Broh. Scalpitano le nuove grandi firme con Stulac, Segre e Di Mariano pronti alla prima da titolare. La partita sarà trasmessa su Sky Sport (canale 252) e in streaming su Dazn, Helbiz Live e SkyGo.

Nella conferenza stampa prepartita, Eugenio Corini ha tracciato un bilancio della sessione di mercato: "Per quello che ho vissuto io è stato un bellissimo lavoro di completamento - ha affermato - per portare valore alla nostra rosa che aveva già un organico che aveva fatto bene in Serie C e che per me andava consolidato con giocatori di qualità ed esperienza. Ringrazio la società e i direttori per quello che hanno fatto. E' fisiologico che ci vorrà del tempo per assemblare il tutto, i giocatori sono arrivati scaglionati nel tempo e bisogna capire che percorso hanno fatto e che tipo di abitudini tecnico-tattiche hanno. Il lavoro che è stato fatto darà i suoi frutti nel tempo".

Il tecnico bresciano ha parlato anche del processo di evoluzione tecnico-tattica della squadra: "E' un momento di passaggio – ha detto - ho detto in passato che le prime sei gare sarebbero state fondamentali per sviluppare le nostre idee. Già nella scorsa partita sono stati fatti dei cambi importanti con giocatori a cui voglio dare continuità per consolidare l'idea di gioco e dare un valore aggiunto al Palermo" .

L'allenatore rosanero si è poi espresso sugli avversari e sul tipo di prestazione che servirà a Reggio Calabria: "La Reggina gioca con un 4-3-3 di qualità – ha spiegato -. Hanno spinta sui laterali bassi con Di Chiara e Pierozzi e un'ottima linea difensiva. Crisetig è uno dei vertici bassi più importanti della categoria, Majer l'ho allenato ed è un giocatore di talento, hanno calciatori che si inseriscono come Fabbian, c'è Menez che è un talento puro che gioca da finto 9, hanno qualità sugli esterni e ricambi importanti. E' una squadra che sa giocare e riempire il campo. Dobbiamo essere consapevoli, se facciamo bene determinate cose possiamo trarne vantaggio ma appena sbagliamo una sfumatura loro possono colpirci e farci male".

Corini si è poi espresso in merito alla situazione di alcuni giocatori e sul loro possibile utilizzo: "Saric è rientrato ieri in gruppo con noi, l'ho visto bene ho parlato con lui e mi ha detto che si è allenato con la squadra al massimo. Ha fatto tutto il ritiro e una partita di Coppa Italia, è arruolabile. Sala è rientrato, ha fatto la settimana tipo, è normale che nei primi tre allenamenti dovesse ritrovare la condizione, ieri l'ho visto più sciolto, quindi ha pienamente recuperato e sarà a disposizione per la partita contro la Reggina. Per sostituire Valente, Di Mariano è un'opzione credibile".

Qui Palermo

Corini dovrà fare a meno dello squalificato Valente e dell'infortunato Broh ma ritrova Marconi in difesa: quest'ultimo si giocherà il posto con Bettella per affiancare Nedelcearu. Per il resto si va verso l'utilizzo del 4-3-3 con Buttaro e Sala terzini e Damiani e Segre mezzeali a fianco del perno Stulac in mezzo al campo. In attacco, a fianco dei confermati Brunori ed Elia, è pronto Di Mariano.

Qui Reggina

Con ogni probabilità Inzaghi si affiderà in blocco all'undici che ha sconfitto 4-0 il Südtirol: a presidio della porta difesa dall'ex Palermo Colombi agiranno Pierozzi, l'altro ex rosanero Cionek, Gagliolo e il palermitano Di Chiara mentre a centrocampo pronto il trio Crisetig-Majer-Fabbian. Con Menez e Rivas sicuri del loro posto in attacco resta solo un dubbio sull'out di destra con Ricci che insidia il favorito Canotto.

Le probabili formazioni

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Majer, Crisetig, Fabbian; Rivas, Menez, Canotto.

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Sala; Segre, Stulac, Damiani; Elia, Brunori, Di Mariano.