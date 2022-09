Corini: "La Reggina ha meritato, noi paghiamo il momento di cambiamento"

Consapevolezza, sia di ciò che non è andato durante la gara che dei limiti di una squadra nuova e in fase di sviluppo. E' questo sostanzialmente il pensiero di Eugenio Corini dopo la sfida del Granillo contro la Reggina, che ha visto un Palermo pieno di volti nuovi perdere senza appello contro un avversario cinico e organizzato. Un nuovo passo falso dopo quello di Ascoli che deve dare la spinta per ripartire in vista dello scoglio Genoa di venerdì sera.

Ai microfoni di Sky Sport nel post partita l'allenatore rosanero ha parlato in prima battuta della condizione complessiva della squadra oggi: "Noi sappiamo che siamo in fase di costruzione - ha spiegato - ci sono stati tanti cambiamenti. Oggi si è intravisto qualcosa ma la Reggina ha meritato di vincere, negli episodi determinanti è stata più incisiva, hanno un tecnico bravo e hanno lavorato insieme dal ritiro. Tutte le volte che potevano rientrare in partita abbiamo lasciato qualcosa in campo senza riuscire a riequilibrarla e ad avere l'intensità giusta che serve in certi momenti . Oggi abbiamo lanciato giocatori come Saric e Vido, arrivati da poco e con pochi allenamenti. E' un momento di grande cambiamento, sappiamo che dobbiamo pagare qualcosa, dispiace davvero perdere soprattutto davanti ai mille tifosi venuti a sostenerci. Fa parte del percorso ma fa male, questo dolore dobbiamo trasformarlo in energia e in miglioramento sin dalla prossima gara col Genoa".

Il tecnico bresciano ha poi spiegato quali sono gli aspetti su cui lavorare, analizzando la storia del match: "Penso che la prima cosa sia riequilibrare la condizione atletica - ha affermato - di tanti ragazzi che sono arrivati da percorsi diversi con allenamenti diversi. A livello tecnico-tattico sicuramente c'è un lavoro importante da fare: loro hanno iniziato molto bene la partita sbloccandola e facendoci soffrire nel primo tempo anche in contrattacco. Nella ripresa abbiamo fatto bene prendendo possesso, costruendo situazioni e limitando i contropiede loro: il gol di Menez ha indirizzato la partita, l'espulsione poteva darci una mano ma dopo tre minuti su un fallo laterale a favore hanno trovato il 3-0 e si è complicato tutto. C'è da lavorare a livello individuale e collettivo".

In chiusura Corini si è proiettato sulla prossima sfida contro il Genoa spiegando da dove sarà necessario ripartire: "Il concetto è creare un'identità e una mentalità - ha concluso - che si crea anche con le esperienze comuni che a volte, come oggi, fanno male ma c'è sempre da imparare. Abbiamo tanto lavoro da fare: sicuramente ritroveremo l'energia e la prepareremo al meglio sapendo di affrontare una delle favorite, se non la favorita, ma penso che a casa nostra avremo qualcosa da spendere e la metteremo in campo".