Il "nuovo" Palermo affonda al Granillo, la Reggina cala il tris

Fare drammi è assolutamente inutile; prendere atto delle grosse criticità emerse è quanto mai opportuno. Al Granillo si rivede il film già visto con l'Ascoli: il Palermo commette degli errori evitabili e viene punito a caro prezzo. A differenza della scorsa settimana la squadra gira a intermittenza e spesso a vuoto: nemmeno la superiorità numerica dopo l'espulsione dell'ex Cionek basta per cambiare la storia della partita. Il 3-0 finale, al di là dei meriti e della qualità messa in mostra da una Reggina che si candida al ruolo di outsider in questa Serie B, esprime soprattutto la fragilità attitudinale di un Palermo decisamente diverso rispetto a quello convincente delle prime uscite. Un Palermo che adesso deve invertire la rotta.

Com'era ampiamente prevedibile Corini dà il là alla svolta di modulo e nell'undici iniziale, oltre a Segre, Stulac e Di Mariano, spazio anche per i nuovi Saric e Mateju, all'esordio assoluto. In assenza di Floriano e Marconi, la fascia di capitano va sul braccio di Brunori. Tra le due squadre nei primi minuti la Reggina sembra avere una marcia in più e alla prima vera sgasata dopo cinque minuti gli amaranto passano, sugli sviluppi di un corner. Cionek salta tra Nedelcearu e Segre e corregge verso Fabbian, che da solo appoggia di testa per il più facile dei gol.

L'impatto psicologico della rete reggina inizialmente si fa sentire: ci vuole il gol annullato a Rivas dal Var per una questione di millimetri per rivedere un Palermo propositivo. I rosanero, oggi di bianco vestiti, si distendono in avanti ma manca la precisione nell'ultima giocata: un colpo di testa di Segre uscito a lato è l'unica circostanza degna di nota. La Reggina, che dal canto suo ha alzato i toni agonistici, si chiude e riparte sfruttando la trazione delle sue corsie laterali, senza però riuscire ad assestare il colpo del ko.

Nel secondo tempo inizialmente le due squadre sembrano studiarsi: Inzaghi decide di togliere il terzino destro Pierozzi, ammonito, facendo una scelta conservativa con l'ingresso del centrale Camporese. Il Palermo, che perde per infortunio Saric sostituito da Damiani, cresce col passare dei minuti e crea la sua chance per il pareggio, con Elia che confeziona da destra e Di Mariano che di testa non trova la porta da pochi passi. Gol sbagliato, gol subito, come recita una delle leggi non scritte più antiche del calcio. Il raddoppio della Reggina è una perla, figlia sì del talento di Menez (squisita la sua conclusione) e della coralità degli amaranto, ma anche se non soprattutto della leggerezza commessa da Segre in mezzo al campo, nel subire un break evitabile da Majer.

Con un Palermo tramortito dal raddoppio e la partita ormai in ghiaccio la Reggina riesce a complicarsi la vita per opera dell'ex Cionek, che abbatte Di Mariano con un'entrata tanto scomposta quanto inutile che l'arbitro Massimi punisce col rosso. La sorte da un'opportunità alla squadra rosanero, che passa al "4-2-Banzai" con l'ingresso di Floriano al posto di Segre: il Palermo però non riesce ad alzare il ritmo e la Reggina, anche con l'uomo in meno, riesce a emettere la sentenza di cassazione. Troppo statica la retroguardia sia sulla discesa di Cicerelli a destra che sull'inserimento del neoentrato Liotti. La partita finisce di fatto in quel momento.

Corini prova a giocarsi le sue ultime carte inserendo Soleri e concedendo l'esordio a Vido: i remi però sono ormai in barca e nella deriva finale c'è spazio per il secondo giallo rimediato, per un fallo di frustrazione da Bettella.

Il tabellino

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi (45' Camporese), Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Majer(65' Liotti) , Crisetig, Fabbian; Rivas (82' Gori) , Menez (64' Loiacono) , Canotto (60' Cicerelli) . All. Inzaghi

Palermo (4-3-3): Pigliacelli 6; Buttaro 5,5, Nedelcearu 5, Bettella 4,5; Mateju 6 (68' Sala 5,5) ; Segre 5, Stulac 5,5, Saric 5,5 (55' Damiani 6) ; Elia 6 (82' Vido sv) , Brunori 5, Di Mariano 5,5 (82' Soleri sv) . All. Corini 5

Arbitro: Massimi (Termoli)

Reti: 6' Fabbian, 57' Menez, 72 Liotti

Ammoniti: 19' Pierozzi, 29' Di Chiara, 39' Canotto, 67' Bettella

Espulsi: 63' Cionek, 85' Bettella