Palermo, Corini non ci sta: "Mi sono rotto le scatole, ogni cosa viene giudicata in maniera estrema"

“Qua si giudica tutto, sempre e comunque c’è qualcosa di negativo: mi sono rotto le scatole sinceramente. Ogni cosa viene giudicata in maniera estrema, siamo alla prima di campionato: godetevi il percorso e date modo di lavorare”. Alla vigilia del match di campionato contro la Reggiana in trasferta, Eugenio Corini ha voluto commentare così le critiche che una parte della tifoseria aveva rivolto alla squadra dopo il pareggio ottenuto in 11 contro 9 all’esordio a Bari.

“Non si può estremizzare sempre tutto – ha detto Corini dalla sala stampa del Renzo Barbera - ai miei giocatori dico spesso: 'Tu aiuti o giudichi?' Qui mi sembra di vedere lo stesso concetto, si giudica soltanto. Non creiamo queste situazioni dopo una partita di campionato. Andiamo a creare ora le condizioni per vincere a Reggio e basta. Negli ultimi cinquant’anni il Palermo ha vinto due volte la serie B, prima del fallimento c’era una squadra importante ma non riuscì a vincere il campionato. Poi c’è stata la serie D, due anni di C e lo scorso anno il miglior campionato da neopromossa in B nella storia della società: questo per sottolineare ancora il concetto della difficoltà di questo campionato”.

Domani sera, contro la squadra guidata da Sandro Nesta, non ci sarà Buttaro: il difensore, in seguito ad uno scontro di gioco rimediato ieri in allenamento, è stato sottoposto d indagini strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra ed una lesione distrattiva di primo grado della giunzione miotendinea del muscolo popliteo della stessa gamba. Tra i convocati figura, invece, Liam Henderson: lo scozzese è a disposizione di Corini.

“Henderson ha giocato sempre all’interno di centrocampo con me – ha commentato Corini - solo poche volte sulla trequarti. Lavora, corre molto e possiede una buona tecnica: è un centrocampista moderno con delle caratteristiche importanti”.

L’allenatore rosanero è tornato poi sull’ambiente palermitano: “C’è un’ambizione che però va accompagnata – ha sottolineato Corini - serve una crescita costante: non si può vincere il campionato alla prima giornata. Non ho problemi di pressione io, mi conoscete bene. Cerco di essere molto equilibrato quando parlo, ma dentro c’ho il fuoco”.

Per quanto riguarda la formazione, Corini dovrebbe schierare al centro della difesa la coppia Lucioni-Ceccaroni, con Lund a sinistra e Mateju a destra. A centrocampo probabili conferme per Stulac e Gomes, Vasic rimane favorito su Segre. In avanti il trio Insigne, Brunori, Di Mariano: Mancuso insidia il palermitano ma il picciotto resta in pole per la maglia da titolare.

Qui Reggio

Nell’allenamento di questa mattina Luca Vido si è fermato: per l’ex rosanero un infortunio piuttosto preoccupante al ginocchio che gli impedirà di scendere in campo contro il Palermo. Nesta dovrebbe schierare un rombo a centrocampo, con Cigarini a cucire gioco e in attacco la coppia Pettinari-Lanini.

Le probabili formazioni

REGGIANA (4-3-1-2): Bardi; Fiamozzi, Romagna, Marcandalli, Pieragnolo; Portanova, Cigarini, Bianco; Girma; Pettinari, Lanini.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Vasic, Stulac, Gomes; Insigne, Brunori, Di Mariano.

Statistiche, precedenti e curiosità

Sono 33 i precedenti totali tra le due squadre, di cui 28 nel campionato cadetto: 6 vittorie per la Reggiana, 17 pareggi e 10 successi rosanero. L'ultimo confronto a Reggio Emilia risale all'agosto 1995: era il Palermo dei picciotti guidato da Ignazio Arcoleo, il match terminò 0-0 e in quel match esordì in panchina un giovanissimo Carlo Ancelotti come allenatore. Curiosità, nella distinta non figurava il nome dell'allora trentaseienne allenatore emiliano ma quello del tutor Giorgio Ciaschini.

Oltre a Vido e Lanini, tra gli ex di turno figura anche Matteo Brunori: il capitano rosanero ha vestito la maglia della Reggiana in serie C, per tutta la stagione 2013-14 e nella prima parte dell'annata successiva prima di passare alla Pro Patria. Altra curiosità, nella scorsa stagione, nel preliminare di Coppa Italia al Barbera, Brunori fu il giustiziere della Reggiana (allora allenata da Aimo Diana) realizzando una tripletta: quella è stata la prima tripletta del bomber con la maglia rosanero e anche il primo hat-trick tra i professionisti.

Due incroci contro il Palermo per Nesta da allenatore: entrambi risalgono alla stagione 2018-19, quando allenava il Perugia. In entrambe le occasioni a vincere fu il Palermo (4-1 all'andata e 2-1 a Perugia).