Palermo, prima vittoria della stagione: Lucioni, Segre e Soleri stendono la Reggiana

Il Palermo porta a casa la prima vittoria in campionato: contro la Reggiana i rosanero vincono 3-1, grazie alle reti di Lucioni, Segre e Soleri. Il pari momentaneo dei padroni di casa era stato firmato da Lanini. La squadra di Corini, in superiorità numerica dal 42’ in virtù del rosso estratto ai danni di Marcandalli, ha palesato ancora qualche difficoltà nella costruzione della manovra offensiva. Il giro palla, spesso, non è stato rapido e nella ripresa la Reggiana ha tenuto testa al Palermo nonostante l'uomo in meno. Tre punti, comunque, molto importanti per aumentare la fiducia del gruppo e per prepararsi al meglio al primo match casalingo del campionato: sabato alle ore 18:30 arriva al Barbera la Feralpisalò.

Le scelte iniziali

Eugenio Corini a sorpresa lascia Stulac in panchina, in cabina di regia c’è Gomes con Segre e Vasic. Sulla corsia di sinistra spazio al nuovo arrivato Lund, in avanti il trio Insigne, Brunori, Di Mariano. Nesta opta per il classico 4-3-1-2, con Pettinari e Vergara in attacco. I rosanero cominciano bene, con un fraseggio rapido ed efficace. La formazione di Corini passa in vantaggio al minuto 7: è Lucioni a siglare il gol dello 0-1, con un tap-in vincente dopo una ribattuta di Bardi su piattone al volo di Lund. Il tiro del difensore rosanero viene, in realtà, respinto da Pettinari: l’attaccante avversario, tuttavia, si trova oltre la linea di porta. Per il direttore di gara e il suo collaboratore, però, è necessario rivedere al Var l’episodio: la tecnologia consente di certificare come la palla abbia effettivamente superato la linea di porta interamente.

È dell’ex centrale del Frosinone il primo gol in campionato dei rosa. I padroni di casa reagiscono, prima con un colpo di testa alto di Rozzio, poi con un mancino leggermente largo di Girma. I rosanero abbassano il ritmo del giro palla e iniziano a soffrire le verticalizzazioni immediate della squadra di Nesta, che si fa pericolosa in zona offensiva. Al 42’ la Reggiana resta in dieci: Segre, lanciato da Di Mariano in volata verso la porta, viene messo giù ad un passo dall’area di rigore da Marcandalli. Per il direttore di gara non ci sono dubbi, c’è una è chiara fattispecie di “Dogso” (acronimo inglese di Deny an obvious goal scoring opportunity): da regolamento scatta il cartellino rosso quando si va a negare un’evidente opportunità di segnare un gol. Nesta inserisce allora Romagna al posto di Vergara, nel tentativo di riequilibrare la squadra in inferiorità numerica. Il primo tempo si conclude sul parziale di 0-1: i rosanero dopo la rete di Lucioni hanno sofferto la reazione della Reggiana ma sono riusciti a mantenere inalterato il risultato in campo.

La ripresa

Ad inizio ripresa, al 53’, Brunori ha una buona chance su bel filtrante di Di Mariano: il capitano rosanero non riesce a centrale la porta col mancino. Pochi minuti dopo il numero 9 si libera bene di Romagna con un dribbling secco ma la sua conclusione è centrale e viene bloccata in due tempi da Bardi. Al 58’ Insigne si divora il gol del raddoppio: da due passi dalla porta, dopo aver ricevuto in mezzo un bel pallone da Di Mariano, col piattone mancino spara alle stelle. Nesta cambia Portanova per Lanini e Girma per Varela Djamanca. Al 63’ la Reggiana pareggia: Lanini trova il gol dell’1-1 sugli sviluppi di calcio d’angolo. Il gol non era stato inizialmente convalidato dal direttore di gara ma il check certifica la posizione corretta del calciatore della Reggiana: Gomes, pigro, tiene in gioco Lanini. Al 72’, però, Segre riporta i rosanero in vantaggio: Di Mariano scucchiaia in area e il centrocampista svetta di testa in mezzo per il 2-1 dei siciliani.

Corini lancia Henderson per Vasic e anche Aurelio, che torna in campo dopo l’infortunio al posto di Lund. Poco dopo out Di Mariano, autore di una buona prova, e dentro Valente; Nesta inserisce Nardi e Fiamozzi per Pieragnolo e Pettinari. La Reggiana, seppur stanca, non molla: all’85’ Lanini sfiora la doppietta personale e il pari con un destro a giro sul secondo palo che termina alto. Corini cambia Brunori, stanco, per Soleri durante il primo dei cinque minuti di recupero. Al 96’ i rosanero chiudono il match: è proprio Edo Soleri a realizzare il tris, grazie ad un bel colpo di testa su cross di Valente. Nei minuti finali non accade più nulla, blitz vincente della squadra di Corini e prima vittoria in campionato.

Tabellino e pagelle

REGGIANA (4-3-1-2): Bardi 6; Libutti 6, Rozzio 5, Marcandalli 4,5, Pieragnolo 5,5 (79’ Nardi sv); Portanova 5,5 (60’ Lanini 6,5), Kabashi 5,5, Bianco 6; Girma 6 (60’ Varela Djamanca 5,5); Pettinari 6 (79’ Fiamozzi sv), Vergara 5,5 (44’ Romagna 5,5).

Allenatore: Nesta 6.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6; Mateju 6, Lucioni 6,5, Ceccaroni 6, Lund 6 (72’ Aurelio 6); Vasic 6 (72’ Henderson 6), Gomes 6, Segre 7; Insigne 6, Brunori 6 (90’ Soleri 6,5), Di Mariano 6,5 (79’ Valente 6).

Allenatore: Corini 6,5.

Arbitro: Tremolada (Monza) 5,5.

Reti: 7’ Lucioni, 66’ Lanini, 72’ Segre, 96' Soleri.

Ammoniti: 27’ Rozzio, 44’ Romagna, 74’ Kabashi.

Espulsi: 43’ Marcandalli.