Palermo, buone notizie dall’infermeria: Coulibaly pienamente recuperato

Buone notizie per Eugenio Corini in vista del match di sabato pomeriggio al Renzo Barbera contro il Modena: Mamadou Coulibaly ha completato il percorso riabilitativo in seguito alla lesione di primo grado al muscolo soleo della gamba destra. Il calciatore oggi ha lavorato in gruppo.

La squadra si è allenata a Torretta: i rosanero hanno svolto un’attivazione e mobilità, sviluppi offensivi, un'esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema. Contro il Modena potrebbe esserci spazio anche per il nuovo acquisto Ranocchia: oggi dovrebbe essere ufficializzato il suo arrivo in rosanero.