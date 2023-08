Prima Supercoppa "Parco delle Madonie": le comunità si mobilitano per sostenere le proprie squadre

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Quale squadra conquisterà la Supercoppa - Parco delle Madonie? Quale comunità gioirà per la vittoria meritata sul campo, giocata nel rispetto dell'avversario e soprattutto in ricordo di uno sportivo, un insegnante, che ha fatto dei sani valori dello sport la sua regola di vita? Il Commissario Caltagirone dichiara: "Era sicuramente quello che avrebbe voluto Pietro Paolo Brucato a cui il quadrangolare è dedicato. Questa prima edizione della Supercoppa nasce, infatti, per consolidare il senso di appartenenza al proprio territorio. Non a caso i sindaci dei comuni protagonisti, di questa inedita competizione sportiva, si sono stretti attorno al trofeo per ribadire che lo sport al di là del fatto agonistico, unisce le comunità".

Queste le realtà coinvolte: Lascari-Cefalù, Castelbuono, Castellana Sicula, Geraci Siculo e Petralia Sottana. Il sindaco di Castelbuono Mario Cicero commenta così: "Lo sport, la natura, la cultura, fanno crescere le nostre Madonie, le comunità che ci vivono sono consapevoli di tutto ciò, a noi che gestiamo il bene comune, il compito di creare percorsi virtuosi." Intanto continua il giro dell'ambito trofeo.

Da Castellana Sicula il sindaco Francesco Calderaro commenta: "Nella memoria di Piero, un'ottima iniziativa, che vedrà lo sport, ed in particolare il calcio protagonista con il coinvolgimento delle migliori squadre del Parco delle Madonie. Confido in un sano agonismo e un sincero divertimento". Da oggi, per due giorni il trofeo sarà esposto a Geraci Siculo per concludere il suo percorso a Petralia Sottana, paese che ospiterà la manifestazione presso il campo sportivo, sabato 19 alle ore 16.00. Intanto l'attesa aumenta e le comunità si mobilitano per sostenere le proprie squadre.