Cus Academy Cantieri, il punto sulle gare delle giovanili della settimana

Week end ricco, intenso e ampio da Sabato 20 a Mercoledì 24 per le nostre Squadre,arrivano 6 vittorie e due sconfitte

Giovanissimi Regionali Under

15 Ciakulli calcio-Cus Palermo 2-1.

Sfortunata prestazione dei ragazzi del Cus Palermo nell’anticipo giocato a Ciakulli, contro la formazione di casa, i ragazzi di Salvo Demma giocano la loro buona gara sul difficile campo del Ciakulli Calcio. I cussini vanno a segno ad inizio match con la rete di Antonino Visconti, sprecando tantissime occasioni,subendo dapprima il pari su punizione di Santoro allo scadere della prima frazione di giuoco e nel finale di gara in contropiede arriva la rete del sorpasso con Devola, per un risultato davvero ingiusto per i cussini.

Allievi Regionali

Under 17 Costa Gaia Adelkam-Cus Palermo 2-4.

Cus Palermo travolgente in quel di Balestrate, ritorna alla vittoria con la vittoria del big match di giornata, al Comunale di Balestrate. Successo meritato con il finale di 4-2 sul campo del Costa Gaia Adelkam in un match in cui i ragazzi di coach Domenico Perrone vincono una gara difficile e ben giocata dai cussini grazie alla doppietta firmata dal sempre piu bomber Giuseppe Viviano/12 gol in 8 gare) e ai gol di Mattias Bargione su rigore e Domenico Schiavo nel finale a suggellare una vittoria sacrosanta contro il forte Adelkam andato in gol con Cangemi e Maggio. Da segnalare l’ottima prestazione di un gruppo compatto e solido che ha voluto fermamente la vittoria e la sontuosa prova del portiere Lentini che alla fine del primo tempo ha ipnotizzato il calciatore di casa neutralizzando un calcio di rigore. In classifica la formazione del Cus Palermo si attesta al 4° posto a quota 15 punti rosicchiando punti alla capolista Panormus bloccata 1-1 in casa dall’Academy Ribolla e al Trapani 1905 che frena sul campo del Buon Pastore e nel prossimo turno affrontera’ tra le mura amiche l’Iccarense.

Allievi Regionali under 18

Real Palermo 2017-Cus Palermo 1-9

Il Cus Palermo, vero e proprio rullo compressore nel Campionato Regionale, adesso sono cinque su cinque le vittorie ottenute nel carniere per i terribili Allievi Under 18 di mister Mattia Rao che passano col piglio delle grandi anche nella trasferta del S. Cristina di Palermo. Una vittoria di forza e meritatissima quella conseguita oggi pomeriggio a domicilio contro il Real Palermo 2017 , successo consolidato grazie alla bella prestazione del gruppo e alle nove realizzazioni con la tripletta di uno scatenato Gaetano Corda e ai gol di Davide Pupillo,Cristiano Falanga,Andrea Capizzi, Giorgio Galatolo, Axel Kouadio e Emanuele Calvaruso. Primato in Classifica insieme al Trapani 1905,ventitte reti fatte, difesa di ferro con un solo gol nel corso della stagione in corso.

Allievi Regionali under 16 Girone B

Fincantieri-Accademia Bagheria 3-1

La Fincantieri non conosce ostacoli e tra le mura amiche batte un’ostica Accademia Bagheria al termine di un match intenso. Gara che i ragazzi di mister Costanzo hanno ben giocato fin dall’avvio con ottimo possesso palla e pressing alto andando in rete con la deviazione vincente di Simeon Taormina dopo otto minuti e subendo il pari cinque minuti dopo grazie al bel tiro su punizione di Stassi. A questo punto i cantierini che hanno un gruppo veramente compatto e un potenziale in crescita, si riorganizzano e riescono a trovare il varco giusto al 20° della prima frazione di giuoco con Salvo Teresi che sfrutta una incertezza difensiva bagherese e ancora al 13° della ripresa con un preciso colpo di testa sempre di Teresi che chiude l’incontro.

Giovanissimi Regionali under 14

Cus Palermo-Villabate 4-2

Vittoria di forza del Cus Palermo che al Fincantieri regola 4-2 un ostico Villabate al termine di un bel match che ha divertito gli spettatori presenti. Al vantaggio villabatese dopo appena cinque minuti siglato da Lo Giudice con un tiro calciato da sinistra con una parabola imprendibile,risponde la formazione di casa al 9° con l’estro di Kevin Moie che al volo dal centro area batte il portiere ospite. La gara e’ scoppiettante e il Cus Palermo accelera, quando al 11°ci pensa Cristian La Corte con il suo diagonale chirurgico da destra operando il sorpasso e poi Manuel Turci al 16° al centro area di testa ribadisce in rete sulla punizione perfetta pennellata dall' out destro. Allo scadere del primo tempo il Villabate accorcia le distanze grazie al penalty trasformato da Calabria. Nella ripresa si assiste ad una gara molto viva con rapidi capovolgimenti da una parte e l’altra, Cus solido in difesa che non concede nulla e ci pensa al 23° Rayan Kaccem di piatto da sinistra su assist al bacio servito da posizione centrale da uno straripante Kevin Moie a suggellare una grande prestazione di gruppo e a chiudere lo score sul 4-2.

Allievi Regionali under16 Girone A

Trapani 1905-Cus Palermo 4-0

Non basta un grande cuore al Cus Palermo per uscire indenne da Valderice dove i ragazzi di mister Giuseppe Di Fresco giocano la loro gara con grande intensita’ e coraggio,il cuore oltre l' ostacolo fin dall’inizio ma non riescono a trovare il guizzo giusto anzi allo scadere della prima frazione di giuoco sono i trapanesi a portarsi in vantaggio su calcio di rigore con Cristian Ammucciato. Il CUS Palermo nella ripresa tenta una reazione per trovare il pari ma sono i granata a chiudere il match nella ripresa in una fase in cui i cussini si sbilanciano in avanti alla ricerca del pari, con le reti di Mazzara,Baiata e La Commare.

Juniores Regionali under 19

Cus Palermo-Academy 3-0

Un Cus Palermo solido ritorna al successo casalingo dopo lo stop inatteso di Partinico, con un buon successo al Fincantieri 3-0 contro l’ostica Academy Ribolla. I ragazzi guidati dall’ottimo coach Mattia Rao sfoderano una prova tutta grinta e muscoli per avere ragione di un Ribolla di Zimmitti che ha lottato fino al fischio finale. Match equilibrato che si sblocca al 30° della prima frazione di giuoco grazie ad una bella giocata di Undiemi per linee centrali che serve una deliziosa palla sulla sinistra a Mattia Antinori che avanza e scarica con tutta la sua rabbia il suo sinistro chirurgico sul palo ad incrociare battendo l’estremo difensore ospite. L’Academy Ribolla cerca di reagire giocando la sua onesta gara,con i cussini che da un lato non sfruttano alcune occasioni per raddoppiare e ci vuole nella ripresa un super Addotto per la squadra di casa che salva la sua porta grazie a due interventi prodigiosi negando la rete del possibile pari alla compagine ospite. Nel recupero ci pensa un super Mirko Molina con la sua doppietta a scacciare i fantasmi di una beffa, grazie alla sua rovesciata d’autore al 49° al centro area in mischia dopo un corner e nell’azione successiva in contropiede sull’uscita del portiere ospite sfruttando un rimpallo mette i titoli di coda ad una bella e intensa gara.

Giovanissimi Provinciali under 15

Sporting Pallavicino-Fincantieri 1-3

La banda “Visconti” colpisce ancora e adesso i Giovanissimi Provinciali Under 15 fanno sul serio,marcia vincente 4 su 4 successo nel big match del Trinacria, 3-1 a domicilio sul forte Sporting Pallavicino.Match equilibrato e con i cantierini che con molta pazienza e parsimonia attendono il guizzo giusto nella ripresa dopo il temporaneo pari della formazione di casa con La Spina per avere ragione della loro diretta concorrente grazie alla doppietta di uno straripante Danilo Santoro e alla rete di Gabriel Fausto. Con questo successo la Fincantieri consolida la vetta in graduatoria con 12 punti adesso con 5 punti di vantaggio sulla seconda posizione occupata dal Valle dello Jato e nel prossimo turno affrontera’ la trasferta contro il Club Palermo.