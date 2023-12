Dal pugno di Marconi al pugno duro del giudice sportivo: scatta la squalifica per tre giornate

Nessuna clemenza per Ivan Marconi. Dopo il pugno in area di rigore a Marco Curto che è costato la vittoria ieri a Como a tempo quasi scaduto, è arrivata la mazzata del giudice sportivo. Ovvero: tre giornate di squalifica.

Come si legge nella nota ufficiale "il giudice sportivo Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'Aia Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 24 dicembre 2023, ha assunto (tra i vari provvedimenti presi) la decisione di squalificare per tre giornate effettive di gara". Queste le motivazioni: "Per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (seconda sanzione); per avere, al 46° del secondo tempo, con il pallone lontano, colpito un calciatore della squadra avversaria con un pugno allo stomaco". A questo punto per Corini è emergenza in difesa. Martedì si torna già in campo: al Barbera c'è la Cremonese.