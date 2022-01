Villabate il ds Migliore: "I nuovi innesti ci daranno esperienza, per la salvezza fondamentale ripartire subito forte"

Coinvolto nel pacchetto di mischia per la salvezza al penultimo posto del campionato tra la Supergiovane Castelbuono ultima e il Partinicaudace terzultimo, il Villabate si presenta ai nastri di partenza del girone di ritorno di Promozione/A con una rosa rinnovata e l’obiettivo di agganciare il treno che porta lontano dalla zona pericolo. Il direttore sportivo della squadra giallorossa Salvatore Migliore analizza il cammino e le prospettive della squadra.

In prima battuta il dirigente del Villabate parla del girone d’andata della squadra, partita in ritardo rispetto alle altre: “Noi abbiamo costruito una squadra giovane guardando molto in prospettiva -afferma a PalermoToday - il nostro obiettivo è la salvezza: purtroppo siamo partiti penalizzati perché abbiamo messo la squadra su in poco tempo partendo in ritardo con la preparazione ma non è mai mancato l’entusiasmo e la voglia di fare bene. In questa cessione ci siamo rinforzati con degli acquisti che ci aiutano a crescere in qualità ed esperienza: adesso dobbiamo preparare ogni partita come se fosse una finale per raggiungere l’obiettivo”.

Il direttore sportivo giallorosso parla poi dei movimenti in entrata della squadra, che ha visto l’arrivo di tre nuovi giocatori: “Abbiamo preso Antonino Di Franco - spiega - giocatore che ha voluto fortemente mister Guida e che fa crescere il livello qualitativo della squadra e Roberto Bevilacqua, centrocampista classe 1993: ci daranno qualità ed esperienza sia a centrocampo che in attacco. Poi è arrivato anche il difensore del 2002 del Resuttana San Lorenzo Giannusa. Innesti che sicuramente ci aiuteranno molto”.

Migliore in chiusura esprime poi le sue considerazioni in merito al livello del campionato e su cosa sarà necessario fare per riuscire a salvarsi: “Per me il girone A di Promozione eguaglia perfettamente un campionato di Eccellenza - sottolinea - abbiamo visto compagini ben attrezzate nel girone d’andata e parliamo dunque di un torneo difficile. Noi siamo una squadra giovane ma con gli innesti che abbiamo fatto vogliamo puntare ancora più convintamente alla salvezza. Dobbiamo fare più punti possibili all’inizio e partire bene: per noi è fondamentale e siamo già proiettati alla ripresa. Ci stiamo allenando per essere al 100% in vista della gara si San Vito".