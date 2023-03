Promozione, ventiquattresima giornata: il Geraci Siculo torna in Eccellenza, vittorie per Aspra e Lascari Cefalù

La ventiquattresima giornata del campionato di Promozione va in archivio e, nel girone B, arriva anche un verdetto: il Geraci Siculo è matematicamente promosso in Eccellenza. Oggi pomeriggio infatti al Santissima Trinità la formazione di Mirto si è aggiudicata i tre punti con un pokerissimo firmato Chiazzese, Serio, Marrone e Velardi (doppietta) ai danni del Città di Casteldaccia.



Con questo successo la squadra ha raggiunto in classifica quota 54 punti, mantenendo i sette punti di vantaggio a due giornate dal termine sulla seconda in classifica, l'Aspra, oggi vittoriosa in casa contro il Supergiovane Castelbuono. Per la formazione delle Madonie si tratta di un ritorno in Eccellenza, dopo le vicende societarie che portarono alla rinuncia all'iscrizione nell'estate del 2020. Doppio salto, comunque, per il Geraci visto che la scorsa annata arrivò la vittoria in Prima categoria che determinò l'accesso al campionato di Promozione. Di seguito tutti i risultati di entrambi i gironi.

Girone A

Città di Carini - Alba Alcamo 3-0 giocata ieri

Arriva la salvezza aritmetica per il Città di Carini, che nell'anticipo della terzultima di campionato batte l'Alba Alcamo. A spezzare l'equilibrio di un incontro ben giocato da parte di entrambe le squadre è un'efficace ripartenza sul finire del primo tempo: la combinazione tra Messina e Falanga porta il capitano alla conclusione e il diagonale del numero 9 è perfetto, non lascia scampo al portiere. Si va al riposo sul meritato 1-0. Al rientro dagli spogliatoi c'è ancora equilibrio nel gioco, ma nuovamente Falanga si prende la scena: è suo a metà secondo tempo il gol del raddoppio, che consente di gestire con maggiore serenità i tentativi di rimonta degli ospiti (annullata per fuorigioco la rete del 2-1 negli ultimi minuti). Nel finale il risultato viene arrotondato ancora con Messina, che realizza su rigore il 3-0 della sicurezza. Con questo successo il Città di Carini sale a quota 29 punti e centra la salvezza con due turni di anticipo, dopo aver comunque messo al sicuro il traguardo già nelle settimane precedenti. Adesso c'è anche il dato incontrovertibile dei numeri, sarà Promozione pure il prossimo anno.

Casteltermini - Iccarense 3-1

Umar, Jassey e Galbo firmano il successo casalingo del Casteltermini, per i carinesi rete di Bellanca.

San Vito Lo Capo - Folgore Castelvetrano 0-3

Kamarat - Gemini 2-0

Partinicaudace - Fulgatore 0-3

Una doppietta di Spanò e una rete su rigore di Campanella a quattro minuti dalla fine decidono il match di Partinico. Padroni di casa poco efficaci, Fulgatore brillante e concreto.

Petrosino - Accademia Trapani 0-2

Riposa: Marsala

Girone B

Gioiosa - Gorgonia Delia 3-1 giocata ieri

Villarosa - Castelluccese 1-2 giocata ieri

Aspra - Supergiovane Castelbuono 2-1

L’Aspra vince ancora e lo fa nuovamente di misura: battuta 2-1 il Supergiovane Castelbuono di Marandano. Prova gagliarda ed intensa per i ragazzi di mister Tumminia che soffrono non poco, soprattutto nel primo tempo, durante il quale la formazione ospite ha avuto una buona quantità di occasioni per sbloccare la pratica. Gol del vantaggio firmato Claudio Di Giuseppe, che di testa batte Randazzo. Il numero nove gialloverde sigla il suo terzo centro stagionale nel girone B di Promozione. Raddoppio che invece arriva nella ripresa, con la grande rete di Attilio Santaguida, subentrato nel secondo tempo al posto del dolorante Barbera. Agendo da esterno d’attacco, il giocatore della Juniores approfitta del passaggio di Di Giuseppe per battere il portiere avversario e fare il provvisorio 2-0 che varrà i tre punti. Gol dell’ex per Alessandro Pirrotta, che approfitta di un’incertezza difensiva per riaprire i giochi. Lo stesso sbaglierà clamorosamente il gol del pareggio per il Castelbuono pochi minuti più tardi. L’Aspra tiene comunque botta, e consolida il proprio vantaggio, ottenendo con merito l’intera posta in palio. Distaccato a +13 proprio il Supergiovane Castelbuono.

Geraci - Città di Casteldaccia 5-0

Chiazzese, Serio, Marrone e una doppietta di Velardi consegnano al Geraci la matematica promozione in Eccellenza: grande festa nel comune madonita per l'importante traguardo raggiunto dalla formazione di Mirto.

Polisportiva Lascari Cefalù - Santangiolese 2-1

Mocciaro apre le danze con una rete per la Polisportiva al 31'. Nella ripresa i padroni di casa alzano i ritmi e trovano il raddoppio con Cangelosi al 72'. Sette minuti dopo gli ospiti riaprono il match con la rete di Tuccio ma nel finale la difesa della Polisportiva regge e la formazione di casa ottiene i tre punti.

Pro Falcone - San Fratello 0-1

Riposa: Mistretta