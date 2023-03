Promozione, ventiduesima giornata: l'Aspra vince in casa, Lascari Cefalù batte Castelbuono

Nel girone A di Promozione, nella ventiduesima giornata, successo importante per il Città di Carini: la formazione di Calafiore, nell'anticipo di ieri, ha battuto 2-0 il Petrosino. Turno di riposo per l'altra carinese, l'Iccarense. Sempre ieri pomeriggio il match tra Partinicaudace e Accademia Trapani è stato sospeso al 45', per impraticabilità del campo, sul parziale di 1-1. Nel girone B oggi importanti vittorie per Aspra e Lascari Cefalù: la Polisportiva ha battuto 2-1 il Supergiovane Castelbuono nell'atteso derby delle Madonie. Ecco, di seguito, tutti i risultati di giornata:

Girone A

Città di Carini – Petrosino 2-0 giocata sabato

Con un gol per tempo di Russo il Città di Carini di Calafiore batte il Petrosino tra le mura amiche e torna a muovere la classifica dopo aver osservato un turno di riposo la scorsa settimana. Un successo molto importante che mette, di fatto, in sicurezza la stagione e consentirà di giocare le prossime gare con spensieratezza: dopo aver disputato il nono turno del girone di ritorno, adesso mancano solo altre quattro gare con due trasferte (con Accademia Trapani, prossimo impegno il 12 marzo, e Fulgatore) e due match casalinghi (con Alcamo e Gemini all’ultima di regular season il 1° aprile).

Marsala – Folgore Castelvetrano 0-2 giocata sabato

Partinicaudace – Accademia Trapani sospesa sabato pomeriggio al 45’, sul risultato di 1-1 per impraticabilità del campo

La partita tra Partinicaudace e Accademia Trapani viene sospesa, per impraticabilità del campo, sul risultato di 1-1. Le reti vengono siglate nel primo quarto d’ora di gara: al nono minuto padroni di casa in vantaggio con Corso, poi quattro minuti dopo il pari firmato da Nolfo. Al 45', però, il direttore di gara sospende il match per impraticabilità del campo, fortemente appesantito dalla pioggia.

Casteltermini – Gemini 4-1

Città di San Vito Lo Capo – Fulgatore 2-1

Kamarat – Alba Alcamo 4-1

Riposa: Iccarense

Girone B

Polisportiva Gioiosa – Città di Casteldaccia 1-0 giocata sabato

Villarosa – Pro Falcone 1-1 giocata sabato

Aspra-San Fratello 2-1

Successo casalingo prezioso per l'Aspra, che ribalta il match contro il San Fratello. Messinesi in vantaggio nei minuti iniziali: cross in mezzo di Calabrese e tap-in vincente di Ditale. Nella ripresa i padroni di casa agguantano il pari: Paolo Clemente finalizza una bella azione corale, sviluppatasi lungo l'out di sinistra. Pochi minuti dopo è D'Angelo, con un colpo di testa preciso sugli sviluppi di un calcio di punizione, a firmare il gol che vale i tre punti.

Mistretta – Santangiolese 0-0

Geraci – Castelluccese 2-1

Lascari Cefalù – Supergiovane Castelbuono 2-1

Fazio e Sferruzza regalano il successo alla Polisportiva, nel derby delle Madonie contro Castelbuono. Primo tempo perfetto dei padroni di casa, che si portano in vantaggio dopo 24 minuti. Nella ripresa il raddoppio firmato da Sferruzza al 71'. Sei minuti dopo il Supergiovane la riapre con Di Salvo, ma i tentativi finali di trovare il pari non sortiscono l'effetto sperato.

Riposa: Gorgonia Delia