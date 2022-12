Promozione, undicesima giornata: colpo del Carini ad Alcamo, pari dell'Iccarense e successo del Castelbuono contro l'Aspra

Nell'undicesima giornata del girone A di Promozione bel successo esterno del Città di Carini, che batte in trasferta l'Alcamo 2-0. L'altra formazione di Carini, l'Iccarense, pareggia 1-1 all'Agliastrelli contro Casteltermini. Sconfitta per il Partinicaudace, in casa della capolista Fulgatore. Nel girone B successo casalingo importante per Castelbuono, nel sentito match contro l'Aspra. Di seguito tutti i risultati di giornata:

GIRONE A

Accademia Trapani-Petrosino 1-1

Alba Alcamo-Città di Carini 0-2

Una rete di Sidoti nel primo tempo e una di Falanga, entrato nel secondo tempo, consentono al Carini di regolare a domicilio i bianconeri padroni di casa. Per i ragazzi di mister Paolo Calafiore confermati i passi in avanti mostrati nello scorso turno e grazie al lavoro svolto in queste settimane si torna a segnare e a vincere: successo molto prezioso quello colto oggi in terra trapanese, che consentirà alla formazione carinese di preparare con maggiore serenità la prossima sfida casalinga contro il Fulgatore (primo in classifica e imbattuto).

Folgore Castelvetrano-Città di San Vito Lo Capo 2-1

Iccarense-Casteltermini 1-1

Un punto a testa per Iccarense e Casteltermini, al termine di una partita gradevole ed equilibrata. All’Agliastrelli in gol per i padroni di casa Ruggeri, Amadou per gli ospiti.

Fulgatore-Partinicaudace 2-1

Sconfitta in trasferta per la formazione guidata da mister Bellomo. Una doppietta di Spanò regala i tre punti ai padroni di casa, primi a quota 22 punti in classifica. Per Partinico rete siglata da Corso.

Gemini Calcio-Kamarat 1-2

Riposa: Marsala

GIRONE B

San Fratello-Pro Falcone 1-3 giocata sabato

Santangiolese-Lascari Cefalù 1-1 giocata sabato

Un buon pareggio in trasferta per la Polisportiva Lascari Cefalù, nell'anticipo della undicesima giornata del campionato di Promozione, girone B. Grimaudo manda in campo il seguente undici titolare: Fiduccia, Ventura, Portera, Di Peri, Abate, Gatta, Mocciaro, Di Scala, Sferruzza, Fazio, Cangelosi. Il primo tempo del Comune di Gliaca di Piraino è abbastanza equilibrato, con entrambe le formazioni che provano a costruire azioni da gol. Si va al riposo sul parziale di 0-0. La gara si sblocca al 68', con un destro rasoterra, preciso, su calcio di punizione di Fazio: la conclusione del numero dieci della Polisportiva è angolata e passa sotto la barriera, Bontempo non riesce ad evitare la rete. Il vantaggio ospite, però dura poco perchè dopo otto minuti la Santangiolese trova il pari: cross in mezzo di Fantino e tap-in vincente sotto porta di Francesco Spinella. Bravo il numero 9 a farsi trovare pronto in area, su pregevole assist di Fantino. Nei minuti finali non succede più nulla: il match dell'Enzo Vasi termina 1-1. Sono nove i punti in classifica, adesso, per la formazione di Lascari Cefalù.

Castelluccese-Villarosa 4-0

Città di Casteldaccia-Geraci 1-2

Gorgonia Delia-Polisportiva Gioiosa 2-3

Supergiovane Castelbuono-Aspra 1-0

La gara si sblocca subito con una bella punizione messa a segno da Rosselli: traiettoria imprendibile per il portiere dell’Aspra. Gara nervosa ed intensa, un cartellino rosso per parte. Nella ripresa l’Aspra ci prova ma la difesa dei padroni di casa regge bene.

Riposa: Città di Mistretta