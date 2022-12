Promozione, tredicesima giornata: Partinico e Carini ko, nel girone B vittorie per Lascari e Castelbuono

Nella tredicesima giornata del campionato di Promozione, girone A, il Partinicaudace esce sconfitto dal campo della Folgore Castelvetrano. Il Città di Carini perde in trasferta a Gemini, così come l'Iccarense, che in casa cede il passo al Kamarat. Nel girone B vincono la Polisportiva Lascari Cefalù e Castelbuono. Di seguito, in dettaglio, tutti i risultati di entrambi i gironi.

Folgore Castelvetrano-Partinicaudace 1-0

Una rete di Lupo al 46' del primo tempo condanna la squadra di Bellomo alla sconfitta contro la Folgore. Gli ospiti, privi di Amiri, Cinquemani, Di Maria e A.Scrozzo, non riescono a recuperare la gara nella ripresa. Il primo tempo era stato sostanzialmente equilibrato, poi nel secondo tempo la Folgore ha gestito il vantaggio.

Gemini-Città di Carini 1-0

Una sola vera occasione da gol, sfruttata da Reina con un gol all’incrocio dei pali, basta ai padroni di casa per vincere lo scontro diretto al “Nino Lo bue” di San Giovanni Gemini: il Carini spreca alcune occasioni e si fa parare anche un rigore nel finale di una gara condizionata dal terreno di gioco. "La squadra ha giocato, anche se per quanto mi riguarda il campo non consentiva realmente di giocare a calcio. I ragazzi hanno messo il massimo impegno, abbiamo giocato su un campo in cui non era possibile giocare. Il Gemini ha fatto solo e soltanto un tiro in porta, all’incrocio da 25 metri…”, questo il commento del tecnico carinese Paolo Calafiore.

Iccarense-Kamarat 0-3

Il Kamarat batte l'Iccarense 0-3: in goal Cancemi e la doppietta di Totò Vaccaro che finisce il girone d'andata capocannoniere con 11 goal.

Alba Alcamo-Accademia Trapani 1-2

Fulgatore-Petrosino 1-0

Marsala-Città di San Vito Lo Capo 1-1

Riposa: Casteltermini

GIRONE B:

Gorgonia Delia- Geraci 0-3 giocata sabato

Santangiolese-Aspra 2-3 giocata sabato

Tre punti importantissimi, in trasferta, prima della sosta per i ragazzi di mister Tumminia, che si regalano una grande vittoria contro un'avversaria di prestigio. Contro la Santangiolese i gialloverdi vincono 3-2. La partita comincia subito bene per l'Aspra, grazie alla rete di Daniello: terzo gol in due partite per lui. Alla prima vera occasione, però, i padroni di casa agguantano il pari con Spinella, che fa 1-1. Qualche minuto più tardi, prima del fischio finale del primo tempo, l'arbitro concede rigore ai padroni di casa ma Cascione nega la gioia della doppietta alla punta biancorossa. La ripresa inizia con gli stessi ritmi della prima frazione, con continui capovolgimenti: in una ripartenza ben condotta dai padroni di casa è Tuccio a portare i suoi avanti nel punteggio, siglando il 2-1. L'Aspra non ci sta e la ribalta, prima con Di Giuseppe e poi sul finale con un incornata vincente di D'angelo per il definitivo 3-2 in favore degli ospiti. Nel finale si segnalano le espulsioni di Di Giuseppe e Daniello.

Castelluccese-San Fratello 2-1

Città di Casteldaccia-Villarosa 1-3

Città di Mistretta-Lascari Cefalù 1-3

Grandissima vittoria esterna per la Polisportiva, che in quel di Mistretta si impone nell’ultimo match del 2022: in gol Fazio, Di Scala e Sferruzza. Per i padroni di casa a segno Butera.

Supergiovane Castelbuono-Pro Falcone 2-1

Il Castelbuono vince in rimonta, dopo essere andato sotto al 16' grazie al gol di Barbera. Il giallorosso sfrutta un bell'assist in mezzo e batte il portiere. Alla mezz'ora il pari di Di Salvo, su calcio di rigore. Nella ripresa il gol del 2-1, siglato da Rosone al 57':il giocatore sfrutta una palla in mezzo vagante e col piattone batte il portiere della Pro Falcone.

Riposa: Gioiosa