Promozione 5^ giornata: sconfitte per il Carini e l'Iccarense nel girone A, vince in casa Castelbuono nel girone B

La quinta giornata di Promozione, girone A, non sorride alle due formazioni di Carini, così come al Partinicaudace.

Negli anticipi del sabato, infatti, il Città di Carini crolla in casa contro il San Vito Lo Capo mentre il Partinicaudace esce sconfitto contro il Kamarat. Nel match delle 15.30 tra Alba Alcamo 1928 e Iccarense arriva il successo per i padroni di casa, 1-0 il finale. Di seguito i risultati:

Città di Carini - Città di San Vito Lo Capo 0-2 giocata sabato

Partinicaudace- Kamarat 0-1 giocata sabato

Accademia Trapani-Marsala 6-0

Alba Alcamo 1928- Iccarense 1-0

Fulgatore - Folgore Castelvetrano 1-0

Petrosino- Casteltermini 6-1

Riposa: Gemini Calcio

Nel girone B, invece, successo nell'anticipo di ieri per il Lascari Cefalù. Mocciaro e Ribaudo regalano alla Polisportiva Lascari-Cefalù i primi 3 punti della stagione sul difficile campo del Villarosa. Per i padroni di casa rete siglata da Di Blasi.

Vittoria casalinga, questo pomeriggio, per Castelbuono: pokerissimo rifilato alla Santangiolese. In gol Antista, Mazzola, Butera (doppietta) e Volpini.

L'Aspra cade in casa, sconfitta 3-1 dal Geraci. Per i padroni di casa a segno Albeggiani, per gli ospiti reti di Velardi, Serio e D'Agostino.

Di seguito il riepilogo dei risultati:

Villarosa- Lascari Cefalù 1-2 giocata sabato

Supergiovane Castelbuono - Santangiolese 5-0

Castelluccese - Gorgonia Delia 4-4

Aspra - Geraci 1-3

Pro Falcone - Polisportiva Gioiosa 2-2

San Fratello - Città di Mistretta 1-1

Riposa: Città di Casteldaccia