Promozione Girone B, i calendari: il Gangi rinuncia al campionato, il torneo sarà a 13 squadre

Il club madonita si è ritirato alla vigilia del match di Coppa Italia di categoria contro il Villarosa. Debutto in casa per Aspra, Geraci Lascari-Cefalù contro Gorgonia, Mistretta e Gioiosa Marea; impegni esterni per Castelbuono e Città di Casteldaccia contro San Fratello e Pro Falcone