Promozione girone A, ottava giornata: Parmonval ko a San Vito Lo Capo, il Cus vince a Carini

L'ottava giornata del campionato di Promozione, girone A, si è conclusa con alcune sorprese. La capolista San Giorgio Piana è stata fermata, in casa, dall'Alba Alcamo: 2-2 il finale, al termine di un bel match. La formazione di Piana degli Albanesi rimane in vetta a quota 18 ma viene raggiunta dal Città di San Vito Lo Capo, che ha battuto la Parmonval di Mutolo. Pareggio casalingo del Bagheria, 0-0 contro il Marsala. Il Cus si impone 2-0 a Carini, contro l'Iccarense.

Nel dettaglio tutti i risultati di giornata:

Bagheria-Marsala 0-0

Pari senza gol nel match tra Bagheria e Marsala, anche per merito dei due portieri Ferrara e Barbera. I nerazzurri padroni di casa, soprattutto nel primo tempo, hanno lasciato molti spazi agli avversari che però non sono riusciti a trovare la via del gol. Nella ripresa il Bagheria spreca qualche occasione, nel complesso un risultato finale che rispecchia l'andamento del match.

Città di San Vito Lo Capo-Parmonval 2-1

Seconda battuta d'arresto in campionato della Parmonval, nella temuta trasferta di San Vito Lo Capo finisce 2-1 per la squadra di Comito. Una vittoria meritata per i padroni di casa. Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato con leggera supremazia locale, la ripresa inizia con il San Vito Lo Capo che la sblocca al 48' con Rosone, bravo in mischia a battere Tarantino. Prova a reagire la Parmonval ma rischia di subire il raddoppio con Cardella, che colpisce il palo e poi si vede parare una conclusione velenosa dal portiere avversario. Il raddoppio casalingo arriva con una bella botta di Miceli, palla nel sacco per il 2-0. Mutolo corre ai ripari e cambia qualcosa: il nero entrato Zerbo, a sei dalla fine, riapre la gara dopo una bella triangolazione con un compagno.La Parmonval riapre, così, la partita e crede nel possibile pari, i padroni di casa traballano ma non cedono e alla fine portano a casa un successo prezioso.

Empedoclina-Kamarat 1-2

Iccarense-Cus Palermo 0-2

Con un gol per tempo il Cus Palermo espugna il campo dell'Iccarense e torna al successo nel girone A di Promozione. I ragazzi guidati da Ferdinando Zappavigna giocano una partita ordinata, riuscendo a portare a casa l'intera posta col più classico dei risultati. Ad avvio gara i cussini prendono le misure, ad avversari e superficie di gioco. La terra battuta non esalta le caratteristiche delle squadre abituate ad esprimersi sull'erba, ma ciò che conta è l'approccio, che da subito appare quello giusto. Ci pensa Adeola a sbloccarla al 15', tocco vincente e premio per il suo solito impegno. La gara scorre, nella ripresa i cussini non vivono particolari sussulti, sino allo scadere, quando Dalì trova la zampata vincente per il 2-0 che al 94' chiude i giochi. Prossimo impegno, in casa, contro l'Empedoclina, per un altro scontro diretto importante.

Partinicaudace-Casteltermini 3-2

Gemini-Giardinellese 2-0

San Giorgio Piana-Alba Alcamo 2-2

Serio apre le danze al 38' per i padroni di casa ma la gioia dura soltanto tre minuti perchè al 41' arriva il pari dell'Alcamo con il gol di Caruso. Nella ripresa, al 65', ospiti in vantaggio con Gallina su calcio di rigore. Al 78' Carioto fa esultare i tifosi del Li Cauli per il 2-2 definitivo.