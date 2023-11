Promozione girone A, decima giornata: il Cus cade a San Vito, anche la Parmonval ko

Nella decima giornata del campionato di Promozione, girone A, il Cus Palermo viene sconfitto in trasferta 2-0 dal Città di San Vito Lo Capo. Passo falso anche della Parmonval: la squadra di Mutolo cade 1-0 in trasferta contro il Gemini. L'Iccarense, in casa all'Agliastrelli, perde 2-0 contro il Marsala. Bel successo, interno, del San Giorgio Piana: 5-0 al Casteltermin. Di seguito tutti i risultati della decima giornata.

Città di San Vito Lo Capo-Cus Palermo 2-0

Trasferta avara di punti per il Cus Palermo a San Vito, con i padroni di casa che si impongono per 2-0. I padroni di casa, alla ricerca della vittoria utile per mantenere la vista sulla vetta, passano al 30' con un gol di Mustaccia. Dopo un avvio di gara nel quale i cussini, pur contro una delle due prime della classe, hanno mostrato personalità ed intraprendenza. Russo ci prova nel finale, il suo diagonale fa saltare in piedi la panchina, ma il portiere sventa il principale pericolo di giornata. Nella ripresa lo spartito cambia, i ragazzi di Zappavigna provano a risalire la china, mantenendo iniziativa e pallino del gioco, ma la vera occasione che possa riportare tutto in equilibrio non arriva. Così, nel momento migliore del Cus, è il San Vito a trovare il raddoppio, con Rosone. Un 2-0 forse troppo severo, ma che potrà servire ai cussini per reagire e ripartire in vista dei prossimi impegni.

Empedoclina-Alba Alcamo 0-2

Iccarense-Marsala 0-2

Genesio e Rallo confezionano il successo esterno del Marsala a Carini. L'Iccarense, all'Agliastrelli, non riesce a trovare ancora punti in campionato, restando ultima a quota zero.

Giardinellese-Kamarat 2-1

Bagheria-Partinicaudace 3-1

Il secondo Partinicaudace di Abbenante - in trasferta - stecca l'esame del Comunale e cede di schianto al Bagheria guidato da Pagano. Poco combattivo, leggero nei contrasti e spesso disarticolato in fase di non possesso, il Partinico si è rivelato fumoso e sterile in fase offensiva. È Stassi, attaccante nerazzurro del Bagheria, a trasformare su calcio di rigore il primo gol della partita. Lo stesso attaccante, nella ripresa, finalizza un bel contropiede e raddoppia. Pirrotta riapre momentaneamente i giochi dal dischetto per Partinico ma la rete nei minuti finali del subentrato Morana chiude definitivamente il match. Per il Partinico prima sconfitta della nuova gestione.

Gemini-Parmonval 1-0

La rete di Reina manda al tappeto la formazione di Partanna Mondello: gli uomini di Mutolo restano a quota 19 punti in classifica.

San Giorgio Piana-Casteltermini 5-0

Il San Giorgio Piana ritrova la vittoria e si riprende la vetta del girone: la squadra di Piana degli Albanesi sale a quota 22 punti, in condominio con San Vito Lo Capo. I gol di Ciancimino, Sanyong e la tripletta di Serio consegnano la vittoria ai padroni di casa.