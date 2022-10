Promozione, 6^ giornata: nel girone A sconfitte per Città di Carini e Iccarense, nel girone B Castelbuono ko e pareggio per Lascari-Cefalù

Sesta giornata di Promozione che non sorride alle due formazioni carinesi: per entrambe le squadre arriva una sconfitta.

L’Iccarense perde in casa contro Fulgatore, al termine di una partita divertente ed emozionante: 2-3 il finale dall’Agliastrelli. In rete La Fata e Canepa per i padroni di casa, gli ospiti vanno a referto con D’Aguanno, Cirrone e Provenzano.

Il Città di Carini, invece, esce sconfitto dal match in trasferta contro il Kamarat. Dopo 10 minuti padroni di casa in vantaggio con Vaccaro, quindi al 38’ è Panepinto ad incrementare il vantaggio trovando il gol del 2-0. Nella ripresa il Città di Carini accorcia le distanze con Sidoti, al 79’. Nel finale i tentativi di realizzare il gol del pari vengono stoppati dalla difesa del Kamarat.

La squadra di mister Calafiore rimane esattamente a metà classifica nel girone A, a quota 9. Sabato prossimo la squadra ospiterà il Partinicaudace, che oggi ha osservato il turno di riposo. L'Iccarense, invece, resta ferma a 3.

Nel girone B un pari amaro sabato pomeriggio per Lascari-Cefalù. Finisce 3-3 al comunale di Collesano contro il Pro Falcone, pari che sta strettissimo alla Polisportiva che vede svanire i propri sogni di gloria sull’ultima palla del match. Partono subito forte i padroni di casa che dominano in lungo e in largo la prima frazione. Al 20’ minuto missile di Fazio su punizione dai 25 metri che regala il vantaggio alla Polisportiva. Subito dopo Sferruzza e Trapani vanno vicini al raddoppio con due grandi palle gol. Alla mezz’ora si intravede anche il Pro Falcone con un palo esterno su punizione dal vertice sinistro. Al minuto 36 errore in uscita del Pro Falcone, con l’ultimo uomo che perde palla su pressione di Ribaudo: il giocatore non perdona e batte Benfatta per il 2-0.

Al 40’ mischia in area Polisportiva, palo Pro Falcone e fallo di mano sugli sviluppi di una punizione. L’arbitro concede il rigore e Russo riapre la partita, 2-1. Un giro di lancette più tardi però, progressione sulla fascia sinistra della Polisportiva con Fazio che allarga per Trapani, quest’ultimo con un gran cross imbecca Mocciaro che di testa ristabilisce il doppio vantaggio.

A fine primo tempo gli uomini di Zappavigna potrebbero chiudere definitivamente la partita: prima con Fazio, che dalla distanza scaglia una bomba in diagonale che termina a pochi centimetri dall’incrocio; poi con Trapani che in precario equilibrio non riesce a segnare a porta praticamente vuota. Nella seconda frazione cala di ritmo il match, con i due numeri uno che vengono impegnati poco e nulla. Al 70’ intervento alla disperata di Abate in area di rigore che atterra Cariolo, l’arbitro concede il secondo penalty di giornata e lo stesso Cariolo riapre il match. Cinque minuti più tardi Polisportiva in 10 uomini per doppia ammonizione, abbastanza severa e fiscale, nei confronti di Fazio. Prendono quindi fiducia gli ospiti che forti della superiorità numerica cercano il pari. Al 90’ una bella uscita di Ferreri evita guai maggiori su un’incursione dalla destra. Nonostante i sei minuti di recupero assegnati, il direttore di gara decide di incrementare l’extratime aggiungendo altri sessanta secondi. A tempo praticamente scaduto viene concessa l’ultima palla gol al Pro Falcone, su una punizione dalla sinistra. I padroni di casa, quindi, subiscono il pari su uno spiovente di D’Anna, sul quale arrivano molteplici lisci e deviazioni: alla fine il pallone si insacca alle spalle di Ferreri.

Il match si conclude sul 3-3: la Polisportiva Lascari-Cefalù deve rinviare ancora una volta l’appuntamento con la prima vittoria casalinga. Prossimo incontro previsto domenica 23 ottobre alle ore 15:30 sul campo del San Fratello.

Nell’altro anticipo del sabato, il Città di Casteldaccia viene battuto in trasferta, 1-0 contro la Santangiolese. Nel pomeriggio di oggi, infine, il Supergiovane Castelbuono esce sconfitto 1-0 sul campo del Gorgonia Delia: decide il match una rete di Genova.