Promozione, prima giornata: vince la Parmonval, il Cus pareggia in casa contro Gemini

La prima giornata del girone A di Promozione è andata in archivio questo pomeriggio. Nell’anticipo di ieri la Parmonval ha esordito con una vittoria casalinga contro il Marsala, nel match di oggi pareggio del Cus Palermo in casa contro il Gemini. Cadono Iccarense e Partinicaudace.

Parmonval-Marsala 2-1

Più difficile del previsto la prima gara interna della Parmonval contro un buon Marsala, allo Sport Village di Tommaso Natale la gara finisce 2-1 per la squadra di Mutolo.

Partita giocata con il cuore e con grande sofferenza da parte dei biancazzurri contro un Marsala ben messo in campo. Al 18’ è Filippo Rallo a sbloccare la gara per i suoi, la Parmonval rischia di subire il raddoppio ma si sveglia e in due occasioni trova il portiere Barbera sulla propria strada. La Parmonval vuole il pari a tutti i costi ed effettivamente il pareggio arriva nei minuti finali della prima frazione, al 41’, grazie alla rete firmata da Domenico Messina.

Nella ripresa la Parmonval sembra più decisa ma il Marsala appare sempre molto attento e pericoloso. La partita è in bilico, entrambe le squadre vogliono i tre punti. Al 65’, però, sono i padroni di casa a passare in vantaggio: è ancora Domenico Messina a realizzare, firmando il gol del sorpasso e della vittoria. Il Marsala gioca il tutto per tutto ma nei minuti finali non riesce a trovare il gol del pareggio.

Cus Palermo-Gemini 1-1

Il Cus Palermo ottiene un pareggio nel match casalingo contro il Gemini Calcio. Le squadre si dividono la posta in palio, al termine di novanta minuti piuttosto equilibrati. Per gli ospiti a segno Daniele Ribaudo, nel Cus in gol Bongiovanni.

Empedoclina-Bagheria Città delle Ville 1-2

Il Bagheria Città delle Ville ottiene la prima vittoria in campionato al Vincenzo Collura di Porto Empedocle: contro l’Empedoclina finisce 2-1.

Partita dominata per tutto il primo tempo e parte del secondo dagli ospiti. Diverse le occasioni create, come la traversa di Marco Minnone. Nel secondo tempo arriva il goal su punizione di Giorgio Stassi, che sblocca il match. Il Bagheria abbassa troppo il baricentro e lascia campo agli avversari, che pareggiano con Bamba. Sul finire, sugli sviluppi di un’azione corale, Stassi segna il secondo goal di testa e porta a casa la vittoria.

Iccarense-San Giorgio Piana 0-7

L’Iccarense parte malissimo, perdendo 7-0 in casa contro il San Giorgio Piana. Match senza storia all’Agliastrelli, padroni di casa mai in partita. Tarantino apre le marcature, poi un’autorete e le doppiette di Carioto e Serio, quindi nel recupero il settimo gol di Spina.

Città di San Vito Lo Capo-Partinicaudace 4-1

Il Partinicaudace viene sconfitto 4-1 in casa del Città di San Vito Lo Capo. È proprio la squadra di Partinico ad aprire le marcature, grazie alla rete di Ferrante al quinto minuto di gioco. Dopo la rete, però, il Partinicaudace si abbassa troppo e i padroni di casa prendono campo. È Bonaventura, al 24’, a realizzare il gol dell’1-1. Dopo otto minuti è lo stesso Bonaventura a firmare il sorpasso. Al 45’ il tris del San Vito Lo Capo, con Cardella. Al 91’, infine, un’autorete di Lo Gaglio fa calare il poker ai padroni di casa.

Nel girone B il Lascari Cefalù esordisce con un ko fuori casa: il Valle del Mela vince nettamente 3-0. In gol Battaglia, Scattareggia e Sciliberto.