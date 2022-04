Promozione, risultati dell'ultima giornata e classifica finale: Gangi fuori dai playoff, spareggio in casa per Castelbuono

Si è chiuso ufficialmente oggi il girone A di Promozione, campionato che in linea di principio ha detto tutto quello che doveva dire al netto di alcuni dettagli. Si è infatti definitivamente delineata la linea dei playoff ai quali non prenderà parte il Gangi, grande delusa della stagione. I biancorossi sono riusciti a battere al Raimondi la Folgore Castelvetrano ma la vittoria del Casteldaccia secondo in classifica sull'Alcamo ha lasciato immutato il distacco di 11 punti circostanza che consente ai granata di arrivare alla finale playoff. La squadra di mister Pagano se la vedrà con la vincente del match tra Folgore terza e Raffadali, quarto dopo il successo sul Partinicaudace.

In zona playout la Supergiovane Castelbuono conquista il diritto a giocare i playoff in casa contro il Kamarat dopo la roboante vittoria per 6-3 sul Carini; inutile dunque la vittoria della squadra di Mimmo Bellomo contro San Vito Lo Capo. Per quanto riguarda le altre partite il Resuttana saluta la Promozione vincendo 4-1 sul Villabate retrocesso; il Lascari-Cefalù chiude il suo girone di ritorno da calvario con una brutta sconfitta contro Fulgatore. Qui sotto la panoramica completa con la classifica definitiva.

Alba Alcamo-Casteldaccia 0-1

Fulgatore-Polisportiva Lascari-Cefalù 5-2

Gangi-Folgore Castelvetrano 3-2

Kamarat-Città di San Vito Lo Capo 2-1

Partinicaudace-Raffadali 1-2

Supergiovane Castelbuono-Città Di Carini 6-3

Villabate-Resuttana San Lorenzo 1-4

La classifica

Resuttana 65; Casteldaccia 57; Folgore 49; Raffadali 47; Gangi 46; Fulgatore 43; Lascari-Cefalù 35; San Vito Lo Capo 31; Alcamo 28; Carini 27; Partincaudace 25; Castelbuono, Kamarat 24; Villabate 12.

Resuttana promosso in Eccellenza; Casteldaccia alla finale playoff di girone; Castelbuono ai playout, Villabate retrocesso in Prima Categoria.