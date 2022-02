Promozione girone A: il punto dopo la quindicesima giornata

Sorprese, conferme, decisioni eclatanti: non è mancato certo nulla al quindicesimo turno del girone A di Promozione, il secondo di ritorno. La notizia più eclatante è data dall'annuncio della Supergiovane Castelbuono di volersi ritirare dal campionato dopo la trasferta di Raffadali, persa sul campo per 1-0: la società contesta l'arbitraggio della partita, definito testualmente scandaloso, invocando un vertice con la Lnd Sicilia per risolvere la questione. Si attendono ulteriori sviluppi.

Passando al calcio giocato, spicca la sconfitta della capolista Resuttana San Lorenzo, che cede in trasferta il passo al Fulgatore: le inseguitrici in scia ne hanno approfitttato per rosicchiare terreno. Il Lascari-Cefalù, trascinato dal solito Sferruzza vince il derby contro il Carini e accorcia; il Casteldaccia fa lo stesso nell'altro derby contro il Gangi: entrambe rilanciano la propria candidatura al vertice a scapito dei biancorossi, in questo momento fuori addirittura dalla zona play-off.

In bassa classifica invece le squadre palermitane steccano quasi tutte. Alla già menzionata sconfitta della Supergiovane Castelbuono si aggiunge quella del Villabate che perde nettamente contro la Folgore di mister Bruccoleri, sempre più in ascesa. L'unica a sorridere, seppur in modo abbozzato è il Partinicaudace, che inagura il nuovo corso di mister Adragna con un pareggio contro San Vito che consente ai neroverdi di agganciare il Villabate. Il Città di Carini resta tranquillo a centro gruppo. Qui sotto la panoramica completa del quindicesimo turno.

I risultati

Partinicaudace-Città di San Vito Lo Capo 0-0 (giocata sabato pomeriggio)

Fulgatore-Resuttana San Lorenzo 2-1

Gangi-Casteldaccia 0-1

Kamarat-Alba Alcamo 1-4

Supergiovane Castelbuono-Raffadali 0-1

Villabate-Folgore Castelvetrano 0-4

Città di Carini-Polisportiva Lascari-Cefalù 0-3