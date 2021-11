Il Resuttana San Lorenzo viene battuto di misura a San Vito Lo Capo e perde il primato solitario

Seconda sconfitta stagionale per il Resuttana San Lorenzo che a San Vito Lo Capo deve cedere il passo alla formazione locale che si impone alla fine della giostra con il punteggio di 4-3 al termine di una partita nella quale non sono mancate certo le emozioni.

I nerorosa provano da subito a sbloccare il risultato, ma la rete di Marco Clemente viene annullata per un fuorigioco ritenuto dubbio dal Resuttana, che passa in vantaggio qualche minuto dopo con il mancino al volo del suo capitano Giampiero Clemente. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e dopo aver trovato il pareggio su calcio di rigore con Iannazzo, approfittano degli spazi in contropiede. Prima Pellegrino e poi il capitano Mazzara regalano il 3-1 al Città di San Vito.

La strigliata nell’intervallo di mister Chinnici sembra dare la forza al Resuttana San Lorenzo di cercare la rimonta nella ripresa, ed il sesto centro stagionale di Andrea Di Franco, arrivato su calcio di rigore, e la rete del subentrato Alessandro Pirrotta ristabiliscono la parità nel risultato. Ma al 74’ il goal sugli sviluppi di calcio d’angolo di Pellegrino regala al San Vito Lo Capo il vantaggio che varrà la vittoria finale per squadra di mister Barraco.

Nonostante la sconfitta la squadra palermitana resta comunque in testa al girone A di Promozione con 18 punti, venendo però agganciata dal Gangi vittorioso sul Città di Carini e con il Fulgatore in scia al terzo posto