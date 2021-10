Un Carini generoso perde di misura contro il Resuttana San Lorenzo, Contrino: "Orgoglioso dei miei ragazzi"

Non basta il cuore al Città di Carini che nella sfida esterno contro la capolista Resuttana San Lorenzo gioca a viso aperto tenendo testa agli avversari in un match rocambolesco nel quale è successo di tutto prima che il il colpo di testa di Duro all’84 non fissa il risultato sul definitivo 1-0. Alla squadra rossoblù resta comunque la soddisfazione di essere riuscita a giocare alla pari contro un grande avversario in condizioni che definire proibitive è un eufemismo.

Il vice presidente del Città di Carini Giuseppe Contrino ha elogiato la squadra per la prestazione: “La partita - afferma Contrino a PalermoToday -cè stata combattuta contro una grande squadra. Il mister e il preparatore hanno preparato bene la gara e i ragazzi hanno interpretato la partita veramente bene: abbiamo pagato solamente una piccola occasione al 40’ della ripresa in occasione di un calcio d’angolo. Sapevamo che la gara sarebbe stata dura contro una squadra di grandi giocatori ma i nostri ragazzi non hanno demeritato: Abbiamo avuto qualche occasione anche noi con Gallina e con Cancila”.

Contrino ha voluto sottolineare come i meriti del Città di Carini acquisiscano ulteriore valore considerati i disagi provocati dalla pioggia torrenziale: “Il campo è stato pesante - conclude -perché la pioggia è arrivata subito anche se il terreno di Misilmeri, che vedevo per la prima volta dalla ristrutturazione, ha tenuto alla meraviglia. È stata ancora più dura quando In un certo momento è andata via persino la luce con i fari spenti e con la pioggia non si vedeva quasi nulla. A fine primo tempo si è sentito male un guardialinee e a quanto pare per regolamento se si fa male un guardalinee non può entrare l’altro quindi il loro posto è stato preso dagli assistenti: in Promozione vista la velocità di gioco che c’è non è il massimo. Ad ogni modo è stata una bellissima partita, abbiamo dimostrato di esserci, mettendo in difficoltà una grande squadra. Ci siamo, non siamo una cenerentola come qualcuno aveva detto. Sono contento per i ragazzi, per il mister e per lo staff".