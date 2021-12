Promozione: il Resuttana San Lorenzo va sull'ottovolante contro il Villabate

A Piano Stoppa la capolista del Girone A passa in svantaggio nel primo tempo con il bel gol di Cosimo Cardella per poi rimontare grazie alla doppietta di Di Franco e al rigore di Lo Nigro. Nella ripresa gli ospiti crollano: i primi due gol in nerorosa di Mercanti, la doppietta di Alfano e la rete di Siino fissano il punteggio sull'8-1