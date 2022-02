Resuttana, parola a Lo Nigro: “Siamo consapevoli del nostro valore, il Lascari-Cefalù è forte ma vogliamo vincere"

Tra le certezze tecniche del Resuttana San Lorenzo capolista nel girone A di Promozione e lanciato anche nella Coppa di categoria c’è il centrocampista classe 1990 Alessio Lo Nigro, che rappresenta uno dei profili di maggior esperienza e caratura all’interno del competitivo organico nerorosa.

Calciatore che ha alle spalle carriera trascorsa tra Eccellenza e Serie D sia in Sicilia che in penisola Lo Nigro quest’anno è sceso per la prima volta nella sesta serie del calcio italiano: “Mi ha convinto sicuramente il progetto -afferma a PalermoToday -nelle mie scelte mi baso su quello. Le persone che fanno parte, sia il presidente, che il direttore, che per me è uno di famiglia, mi hanno convinto e quindi non ho esitato a sposare questo progetto. Poi essendo diventato papà da poco ho avuto mi sono riavvicinato a casa come volevo. Mi sono trovato sin da subito bene perché ho incontrato molti ragazzi che conoscevo, che sono arrivati da categorie superiori nonché un allenatore veramente preparato come pochi”.

Lo Nigro si sofferma poi sul percorso della squadra, reduce dalla vittoria sul Città di Carini in campionato e dalla qualificazione ai quarti a scapito dell’Alcamo, battuto con un 9-1 complessivo: “Certamente non possiamo nasconderci -dice-dobbiamo vincere tutte le partite vista la squadra che abbiamo: dobbiamo sempre pensare che tutte le squadre che affrontiamo contro di noi raddoppiano le forze; quindi, ogni partita fa storia a sé. Il gruppo da questo punto fa la differenza e sotto questo aspetto siamo sereni perché abbiamo uomini prima che calciatori. Per arrivare all’obiettivo sarà importante vincere le partite fuori casa che ci attendono e che saranno determinanti avendo in calendario tutte sfide difficili. Noi abbiamo la forza e la qualità per potercela fare: dipenderà tutto da noi".

In merito al livello del campionato il giocatore si è così espresso: “Devo dire che il livello non è basso, tutt'altro -spiega - ci sono molti calciatori validi che hanno deciso, per varie ragioni, di giocare in Promozione. In questa fase ovviamente il campionato si sta livellando e ci aspetteranno partite complicate essendosi molte squadre rinforzate ulteriormente nel mercato invernale”.

In chiusura il centrocampista parla della prossima sfida della squadra, che sabato pomeriggio affronterà la Polisportiva Lascari-Cefalù, che si impose nella gara d’andata, in un derby d’alta classifica: Io nella gara d’andata ero squalificato -conclude - quindi ho avuto modo di osservare bene gli avversari. Loro sono sicuramente un’ottima squadra ma questo non ci spaventa: noi pensiamo sempre a vincere e a fare la nostra partita a prescindere dall’avversario. Siamo consapevoli del nostro valore e del fatto che dobbiamo giocare sempre per vincere”