Promozione, quindicesima giornata: il Città di Carini stravince il derby con l’Iccarense, l’Aspra ok in casa

Quindicesima giornata del campionato di Promozione, risultati che non lasciano spazio alle sorprese nel girone A. Nell’anticipo di ieri il Partinicaudace batte 4-1 il Marsala, al termine di novanta minuti giocati benissimo dai padroni di casa. Il derby carinese tra il Città di Carini e l’Iccarense, disputatosi alle 18:30 al Pasqualino, termina con un nettissimo 6-0 in favore dei ragazzi allenati da Calafiore. Di seguito tutti i risultati odierni:

Girone A:

Partinicaudace – Marsala 4-1 giocata sabato

Convincente vittoria del Partinicaudace, ieri pomeriggio contro il Marsala, rivoluzionato dai tantissimi nuovi acquisti. Dopo essere passati in svantaggio, nonostante diverse importanti assenze, i neroverdi reagiscono con grande orgoglio segnando quattro gol, colpendo una traversa e sciupando tantissime occasioni favorevoli. Grande prova complessiva dei ragazzi di Mister Bellomo che con questa vittoria risalgono in classifica aumentando i rimpianti per qualche partita di troppo sbagliata. Il Marsala passa in vantaggio con Impeduglia, al 18’. Il Partinicaudace accusa il colpo e diventa provvidenziale il portiere Versaci, che evita con una grande parata lo 0-2 su un contropiede di Pellegrino. Scampato il pericolo, il Partinicaudace inizia a macinare gioco e raggiunge il pareggio su rigore realizzato da Ferrante al 38’. La ripresa è un monologo neroverde: dopo soli cinque minuti Ferrante raddoppia sempre su rigore, mentre al 56’ Corso porta a tre le reti della sua squadra con un gran tiro di prima intenzione al volo. Il Marsala non riesce a reagire, la squadra di casa sfiora ripetutamente il quarto gol con Macaluso, Longo, Ferrante, Corso. C’è anche una traversa colpita da Tamburello al 75’. A tempo scaduto, Macaluso chiude definitivamente il match realizzando il poker.

Accademia Trapani – Gemini 4-0

Petrosino – Folgore Castelvetrano 0-4

Alba Alcamo – Fulgatore 0-0

Kamarat – Casteltermini 7-2

Città di Carini – Iccarense 6-0

Il derby con la Polisportiva Iccarense si chiude con un risultato che non ammette repliche: un punteggio tennistico che consegna tre punti pesanti in chiave classifica alla formazione ben diretta da mister Calafiore, un risultato rotondo che certifica l’ottimo stato di forma del Città di Carini. I padroni di casa entrano in campo col piglio giusto e mettono subito le cose in chiaro, con due reti siglate già in apertura: Cincotta e Russo nei primi minuti indirizzano l’incontro e stordiscono gli avversari, fissando il 2-0 che non cambia fino all’intervallo. Nella ripresa niente da fare per l’Iccarense, è ancora il Città di Carini a far gioire il pubblico del Pasqualino e a gonfiare la rete: il terzo sigillo del “Derby del Castello” porta la firma di Caruso, poi ci pensa Abbagnato a calare il poker. Nel finale di gara capitan Messina e l’appena entrato Falanga completano l’opera. Una serata praticamente perfetta in una partita ricca di significati e dal peso specifico considerevole per la prosecuzione del campionato: dopo il pareggio esterno sul difficile campo della Folgore Castelvetrano, arriva la prima vittoria del 2023 nella prima gara tra le mura amiche e sono già 4 i punti conquistati nelle prime due gare del girone di ritorno. Prova convincente, dunque, per il Città di Carini.

Riposa: San Vito Lo Capo

Girone B:

Villarosa – Gorgonia Delia 0-1 giocata sabato

San Fratello – Città di Casteldaccia 3-0

Castelluccese – Supergiovane Castelbuono 1-3

Pirrotta, Rosone e Antista regalano altri tre punti alla formazione delle Madonie. Un autogol ha determinato l’unico gol della Castelluccese. La gara, vista l'indisponibilità del Comunale "E. Bearzot" di Castel di Lucio, si è giocata al comunale San Giuliano di Finale di Pollina a porte chiuse per mancata autorizzazione da parte della Questura.

Aspra – Città di Mistretta 3-1

Vittoria convincente dei padroni di casa contro il Mistretta. Reti siglate da Palazzo, D’Agostino e D’Angelo. Per gli ospiti è Butera a siglare l’unico gol di giornata.

Pro Falcone – Santangiolese 1-2

Geraci – Polisportiva Gioiosa 4-1

Riposa: Lascari Cefalù