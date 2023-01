Promozione, quattordicesima giornata: l'Iccarense batte in casa il Partinicaudace, pareggio esterno per l'Aspra

Nel girone A di Promozione pareggio importante per il Città di Carini, mentre l'Iccarense vince in casa con Partinico. Nel girone B prezioso pareggio in trasferta per l'Aspra, sul campo del Delia. Castelbuono batte 2-1 il San Fratello, la Polisportiva Lascari Cefalù impatta 2-2 contro la Polisportiva Gioiosa. Di seguito tutti i risultati di giornata:

Casteltermini – Città di San Vito Lo Capo 2-2

Folgore Castelvetrano – Città di Carini 1-1

Si apre con un pareggio il 2023 del Carini: un buon punto in trasferta su uno dei campi più ostici del girone, quello della Folgore Castelvetrano, ottenuto chiudendo la partita in dieci uomini. È capitan Messina ad aprire le danze, con il vantaggio immediato in apertura di gara che si protrae fino alla metà della ripresa, quando i padroni di casa trovano la rete dell'1-1 con Galluzzo. Nel finale di partita si accendono gli animi dopo un fallo da ultimo uomo di Troia, che viene espulso, ma la difesa carinese regge e il risultato non cambia. La prima gara del girone di ritorno consegna, dunque, ai ragazzi di mister Calafiore un preziosissimo punto in casa della terza in classifica, a sei giorni dal sentito derby contro l'Iccarense in programma al Pasqualino.

Iccarense-Partinicaudace 1-0

Una rete di Ruggeri consegna tre punti importanti all’Iccarense, nella sfida contro il Partinicaudace. La gara è stata, sostanzialmente, equilibrata. I padroni di casa hanno saputo sfruttare meglio le chances create, ottenendo bottino pieno all’Agliastrelli. Sono 16, adesso, i punti in classifica.

Fulgatore – Accademia Trapani 1-0

Gemini – Petrosino 1-0

Marsala – Kamarat 1-1

Riposa: Alba Alcamo

Girone B:

Santangiolese – Villarosa 1-1 giocata ieri

Città di Casteldaccia – Pro Falcone 1-0

Mistretta – Geraci 1-0

Gorgonia Delia – Aspra 1-1

Dal comunale di Delia l’Aspra torna con un buon pari: 1-1 il finale, al termine di una partita divertente. Le reti dell’incontro portano la firma di Rosario Genova e Angelo Azzara per i palermitani.

Supergiovane Castelbuono – San Fratello 2-1

Pirrotta e Filì regalano tre punti importanti ai padroni di casa: buona prestazione sfoderata al Luigi Failla. Per il San Fratello rete siglata da Vergara.

Polisportiva Gioiosa – Lascari Cefalù 2-2

Sferruzza e Cangelosi firmano le due reti siglate dagli ospiti, autori di una buona partita. Per i padroni di casa un autogol e la rete di Ceraolo.

Riposa: Castelluccese