Promozione: il punto sul campionato dopo la ventesima giornata

Sono tante le indicazioni arrivate dal ventesimo turno del girone A di Promozione Sicilia. La più eclatante è arrivata da Casteldaccia, dove la capolista Resuttana San Lorenzo si è imposta in modo perentorio contro la seconda della classe: la vittoria per 5-0, che pone fine alla striscia di dodici risultati utili consecutivi dei granata, è la conferma più eclatante della superiorità tecnica dei nerorosa rispetto al resto del gruppo. Con sette punti di vantaggio sulla seconda e sei gare da disputare, il salto in Eccellenza è sempre più vicino.

La squadra di mister Pagano può essere comunque soddisfatta di un percorso che adesso le consente di essere sempre al secondo posto con un margine di nove punti dal sesto posto: i play-off sono molto vicini ma i granata per difendere il loro posto al sole dovranno guardarsi le spalle dalla Folgore, ieri vittoriosa su un Lascari-Cefalù sempre più in difficoltà che sta perdendo terreno. Chi invece sta risalendo un po' la china è il Gangi, salito al quarto posto dopo il successo per 2-1 nel derby madonita contro la Supergiovane Castelbuono, penultima forza del torneo impegnata in una lotta salvezza che ieri potrebbe aver visto una prima svolta.

Nel derby palermitano tra Villabate e Partinicaudace i neroverdi si sono imposti per 2-1 in rimonta: per la squadra di mister Adragna è un successo pesante che consente di portarsi a + 4 sulla zona play-out; per giallorossi, fanalino di coda del torneo, un risultato beffardo che, pur non compromettendo l'aggancio al penultimo posto, mette ulteriore pressione. Pressione dalla quale si è decisamente alleggerito il Città di Carini, che ha fatto i primi punti del suo girone di ritorno battendo l'Alcamo al Catella, salendo così a quota 20 punti, gli stessi del Partinicaudace. In mezzo alle palermitane resta sempre il Kamarat, terzultima forza del torneo che prossima settimana affronterà al Failla la Supergiovane Castelbuono in un match che può essere determinante per entrambe.

I risultati

Alba Alcamo-Città di Carini 0-1

Casteldaccia-Resuttana San Lorenzo 0-5

Città di San Vito Lo Capo-Raffadali 1-1

Folgore Castelvetrano-Polisportiva Lascari 4-0

Gangi-Supergiovane Castelbuono 2-1

Kamarat-Fulgatore 2-2

Villabate-Partinicaudace 1-2