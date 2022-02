Promozione: Giovanni Oddo non è più l'allenatore del Partinicaudace

Nuovo cambio in panchina per il Partinicaudace. Il tecnico della squadra neroverde Giovanni Oddo ha infatti lasciato di comune accordo con la società l'incarico a tre mesi dal suo arrivo in sostituzione di Giuseppe Mazzola, dimessosi a fine ottobre

A renderlo noto è stata la società partinicese con una nota diramata nella propria pagina Facebook. "La società ASD Partinicaudace -si legge - comunica di avere interrotto consensualmente il rapporto professionale con il mister di prima squadra Giovanni Oddo. Al mister uscente vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per la serietà la professionalità e l’impegno profuso nello svolgimento dell’incarico affidatogli. Non dimenticheremo la totale dedizione mostrata sin dal primo giorno e siamo sicuri che le nostre strade torneranno ad incrociarsi".

Oddo lascia l'incarico dopo sole 9 partite di campionato (più due nel doppio turno perso contro il Resuttana San Lorenzo) in cui la squadra, penultima in zona play-out e chiamata alla lotta per la salvezza ha raccolto una vittoria, un pareggio e cinque sconfitte, complice anche un calendario oggettivamente complicato che al netto dello scontro diretto (vinto) contro la Supergiovane Castelbuono contemplava scontri contro squadre d'alta classifica.