Partinicaudace, il nuovo allenatore è Giovanni Oddo

Dopo le dimissioni di Giuseppe Mazzola il Partincaudace ha scelto la nuova guida tecnica che guiderà la squadra nelle restanti partite di Promozione. La società neroverde ha infatti comunicato l'ingaggio dell'allenatore palermitano Giovanni Oddo.

Allenatore di grande esperienza, l'ex centrocampista dell'Akragas torna così in panchina a due anni dalla fine dell'esperienza di Monreale. Nella sua lunga storia da tecnico Oddo ha guidato squadre importanti come Igea Virtus, Ragusa, Marsala e il Rende in Calabria.

A lui dunque è affidato il compito di guidare il Partinicaudace verso la permanenza in categoria: già da domani il tecnico siederà in panchina per la gara d'andata dei sedicesimi di Coppa Italia il Resuttana San Lorenzo in programma al Campo San Salvatore.