Sesto acquisto per il Partinicaudace: preso il fantasista Angelo Ferrante

Continua a prendere forma il Partinicaudace di Mimmo Bellomo, che dal prossimo mese sarà impegnato nel girone A di Promozione con l'esordio stagionale atteso il 28 agosto nella coppa di categoria contro l'Alcamo. La società neroverde ha infatti ufficializzato l'arrivo del fantasista Angelo Ferrante.

Proveniente dall’Alba Alcamo, Ferrante si è formato nelle giovanili di Palermo e Lazio, maturando successivamente esperienze in Serie D (Astrea, Cesenatico) per poi militare tra Eccellenza e Promozione in realtà importanti come Paternó, Parmonval, Ragusa, Gangi, e Raffadali. Per il club neroverde si tratta del sesto acquisto dopo il difensore Ventimiglia, l' esterno Lafar e le punte Longo, Corso e Romeo. Oltre all'arrivo di Ferrante il club neroverde ha annunciato la riconferma di un altro giocatore dello zoccolo duro dell'anno scorso: si tratta del centrocampista Alessandro Scrozzo, che resta al Partinicaudace per la terza stagione consecutiva.