Promozione, gli scenari delle palermitane ad un turno dal termine del campionato

Con i verdetti principali già consolidati, gli ultimi 90 minuti del campionato di Promozione siciliana girone A saranno fondamentali per definire i dettagli della post-season, sia per quanto riguarda la zona playoff che per quella playout.

In alta classifica il Casteldaccia è certo di disputare i playoff da seconda classificata ma gli uomini di mister Pagano restano ancora in missione per 90 minuti: in caso di vittoria ad Alcamo i granata riuscirebbero a mantenere undici punti di distacco dal Gangi, domani chiamato alla sfida interna contro una Folgore che ormai ha poco da chiedere alla regular season. Se la distanza dovesse rimanere tale il Gangi anche vincendo e arrivando quinto non riuscirebbe a qualificarsi in virtù della regola dei distacchi.

Per i madoniti lo scenario cambierebbe laddove in caso di un passo falso del Raffadali contro il Partinicaudace: a quel punto ai biancorossi basterebbe la vittoria per arrivare agli spareggi. La circostanza in questione però appare difficile vista la discrepanza di valori e motivazioni tra il sodalizio agrigentino e il club neroverde, per altro ormai salvo.

In zona playout invece è ormai certo che a giocarsi la salvezza saranno Supergiovane Castelbuono e Kamarat. Entrambe le compagini sono ferme a quota 21 punti ma il club madonita ha il vantaggio degli scontri diretti. Per assicurarsi lo spareggio tra le mura amiche del Failla la squadra di Salvatore Marandano dovrà battere in casa il Carini ormai salvo o comunque ottenere lo stesso risultato del Kamarat impegnato in casa contro San Vito.