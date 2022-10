Promozione, ottava giornata: sconfitte per Iccarense e Castelbuono, successo per l'Aspra

L'ottava giornata di Promozione, nel girone A, sorride praticamente solo al Partinicaudace, che ieri in casa ha battuto nell'anticipo il Petrosino. Oggi l'Iccarense perde, a Carini, contro la Folgore Castelvetrano: 2-3 il finale dall'Agliastrelli. L'altra formazione di Carini, invece, non è scesa in campo in virtù della giornata di riposo. Nel girone B, nel match giocatosi sabato pomeriggio, la Polisportiva Lascari Cefalù ha battuto in casa con un netto 3-0 la Castelluccese. Oggi vince l'Aspra, 1-0 alla Pro Falcone. Castelbuono, invece, impegnato in trasferta contro la Polisportiva Gioiosa, perde 3-1. Nel dettaglio tutti i risultati, cominciando dal girone A:

Partinicaudace - Petrosino 2-0 giocata sabato

La squadra di Mimmo Bellomo si impone in casa grazie alle reti di Scrozzo e Corso. Il primo gol arriva con un tiro dal limite al sedicesimo del primo tempo. I neroverdi, dopo il vantaggio, gestiscono bene il possesso palla evitando guai in difesa. Si va al riposo sul parziale di 1-0. Nel secondo tempo i padroni di casa puntano a consolidare il vantaggio, cercando comunque il raddoppio in diverse circostanze. La rete del 2-0 arriva a tempo quasi scaduto al 91', durante l'inizio del primo minuto di recupero: è Corso a finalizzare un contropiede ben condotto dai neroverdi.

Casteltermini - Fulgatore 1-2

Città di San Vito Lo Capo - Alba Alcamo 0-1

Iccarense - Folgore Castelvetrano 2-3

I padroni di casa, in vantaggio di due reti in casa, subiscono un'incredibile rimonta che vanifica quanto di buono fatto vedere per larghi tratti del match. La partita si sblocca allo scadere del primo tempo: è Cernigliaro a siglare il gol dell'1-0 in favore dei carinesi. Nella ripresa i padroni di casa riescono a trovare anche il raddoppio, grazie al gol di Pagano su calcio di rigore. La Folgore, però, continua a creare occasioni pericolose e accorcia le distanze con il gol di Calogero Carovana che riapre il match al 58'. Nemmeno dieci minuti più tardi ecco il 2-2 siglato da Rustico. Al 90' il direttore di gara decreta un calcio di rigore per Castelvetrano: dal dischetti va ancora Rustico, che non sbaglia. Doppietta per il calciatore e rimonta completata per la Folgore. Per l'Iccarense una sconfitta che lascia parecchia amarezza.

Marsala - Gemini calcio 2-5

Kamarat - Accademia Trapani 1-0

Riposa: Città di Carini

Girone B:

Lascari Cefalù- Castelluccese 3-0 giocata sabato

Al “Nuccio Signorello” di Collesano la Polisportiva Lascari Cefalù torna al successo in campionato, dopo la sconfitta rimediata nel turno precedente contro San Fratello, battendo 3-0 la Castelluccese. Padroni di casa in vantaggio al 24’ con Sferruzza. Il raddoppio arriva dopo due minuti, grazie alla rete di Ribaudo su calcio di rigore. È lo stesso Ribaudo, al 34’, a trovare la doppietta personale e a portare il parziale sul 3-0. Nella ripresa la Polisportiva Lascari Cefalù gestisce il triplo vantaggio, senza rischiare quasi mai di subire la rete degli ospiti. Con questa vittoria sono 8 i punti in campionato per la Polisportiva.

Aspra - Pro Falcone 1-0

Con una rete di D'Angelo l'Aspra batte 1-0 la Pro Falcone, portandosi a quota 12 in classifica. Terzo posto per la formazione palermitana, a sette punti dalla capolista Geraci e a due dal Gorgonia Delia. Successo importante per la squadra gialloverde che, domenica prossima, sfiderà in trasferta il San Fratello.

Città di Mistretta - Città di Casteldaccia 1-2

Gorgonia Delia - Santangiolese Calcio 0-3

Geraci - San Fratello 3-0

Polisportiva Gioiosa - Supergiovane Castelbuono 3-1

Il Supergiovane Castelbuono viene sconfitto, senza appello, in trasferta dalla Polisportiva Gioiosa. La formazione di Castelbuono finisce il match addirittura in nove uomini. Per i padroni di casa reti di Calabrese (doppietta) e Tranchita; per gli ospiti gol siglato da Rosselli.

Riposa: Villarosa calcio