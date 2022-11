Promozione, nona giornata: Carini perde ancora, successo casalingo per Castelbuono

Si è conclusa la nona giornata del campionato di Promozione. Nel girone A il Partinicaudace ottiene un buon pareggio sul campo dell'Accademia Trapani, 2-2 il finale. Il Città di Carini perde ancora, in trasferta contro il Petrosino. Giornata di riposo per l'altra formazione carinese, l'Iccarense. Di seguito tutti i risultati del girone A:

Accademia Trapani - Partinicaudace 2-2

I padroni di casa si portano in vantaggio con un' autorete clamorosa: sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Cammareri arriva un colpo di testa che devia la traiettoria e batte il portiere del Partinico. Al 41' arriva il raddoppio dei trapanesi con Samannà, bravo a rimanere freddo davanti al portiere e a sfruttare al massimo un bell'assist di Cannavò. Si va al riposo sul parziale di 2-0 in favore dell'Accademia Trapani. Nella ripresa, al 53', il Partinicaudace trova il gol che riapre la gara: Giovanni Corso si invola verso la porta e con un bel destro batte il portiere avversario. Gli ospiti ristabiliscono la parità al 71': Angelo Ferrante calcia da fuori col destro un bel tiro, che si insacca alle spalle del portiere trapanese. Nei minuti finali entrambe le squadre ci provano, ma il risultato non cambia.

Alcamo - Kamarat 1-1

Folgore Castelvetrano - Marsala non si è giocata, Marsala rinuncia alla trasferta al Paolo Marino. Si va verso il 3-0 a tavolino per i padroni di casa

Petrosino - Città di Carini 2-0

Al Comunale di Petrosino 2-0 per i padroni di casa, con grande protagonista il portiere del Petrosino, che nel secondo tempo prima neutralizza un rigore del Carini e poi confeziona addirittura un assist per i suoi direttamente su rinvio. Primo tempo che si chiude sull’1-0, al 37’ vantaggio petrosileno su calcio di rigore: dal dischetto Pisciotta batte Badalamenti con un preciso tiro all’angolo alla sinistra del giovane portiere, che - pur avendo intuito - non può nulla. Nella ripresa al 54' Caruso manca il possibile 1-1 su rigore con Lentini, che cattura in tuffo mentre al 65’ arriva il raddoppio di Impeduglia, bravo a sfruttare al meglio un lungo lancio del portiere. Per l’estremo difensore giallorosso, alla sua prima gara stagionale, un rigore parato e un assist. Il Città di Carini resta così a quota nove punti in nove giornate, con otto gare giocate più un turno di riposo.

Fulgatore - Città di San Vito Lo Capo 2-2

Gemini - Casteltermini 2-0

Riposa: Iccarense

Girone B:

Pro Falcone - Villarosa 3-3 giocata sabato

San Fratello - Aspra 1-3 giocata sabato

La squadra di Correnti sbanca il comunale "B. Fresina" di Sant'Agata di Militello, battendo 3-1 i padroni di casa del San Fratello. L'Aspra si porta in vantaggio dopo nemmeno un quarto d'ora, grazie ad una rete in mischia di Vitrano. Passano nove minuti e arriva il raddoppio degli ospiti: è ancora Vitrano a battere il portiere del San Fratello, dopo aver sfruttato il retropassaggio errato di un difensore avversario. Proteste infinite da parte del San Fratello, che chiedeva l'annullamento del gol per fuorigioco. Un minuto prima della fine del primo tempo ecco il tris: azione personale ancora di Vitrano che punta un avversario, lo salta, e conclude con un destro a giro straordinario che batte per la terza volta il portiere. Tripletta da sogno per il numero 10 dell'Aspra, autore di una bellissima rete. Si va al riposo sul parziale di 3-0 in favore degli ospiti. Nella ripresa il San Fratello prova a creare occasioni pericolose ma la difesa palermitana tiene bene. All'83' arriva il gol del San Fratello, anche in questo caso un gol da cineteca: Vergara stoppa di petto un cross in area, si coordina splendidamente e in rovesciata batte il portiere dell'Aspra. Applausi da tutto lo stadio per una rete davvero pregevole. Nei minuti finali, però, il San Fratello non riesce a produrre altre azioni pericolose e l'arbitro decreta la fine del match.

Santangiolese - Città di Mistretta 4-1

Castelluccese - Geraci 2-4

Città di Casteldaccia - Polisportiva Gioiosa 3-1

Supergiovane Castelbuono - Polisportiva Lascari Cefalù 2-0

Tiratissimo match tra Castelbuono e Lascari Cefalù, che si chiude con una vittoria dei padroni di casa. Il derby delle Madonie, dunque, va al Castelbuono. Si decide tutto nel secondo tempo, dopo una prima frazione di gioco sostanzialmente equilibrata. Sblocca il match il gol di Rosone, chiude la pratica la rete di Butera. Prova importante dei ragazzi di mister Marandano, che ha dovuto fronteggiare diverse assenze.