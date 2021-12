Il Villabate si rinforza a centrocampo: preso Roberto Bevilacqua

Prosegue la campagna di rinforzo del Villabate in vista del ritorno del Girone A di Promozione, in cui la squadra sarà chiamata ad una tirata volata per la salvezza. I giallorossi dopo l'ingaggio dell'esterno offensivo ex Primavera del Palermo Antonino Di Franco si sono rinforzati a centrocampo ufficializzando l'ingaggio del centrocampista Roberto Bevilacqua.

Interno di centrocampo di grande esperienza, l'ex centrocampista del Resuttana San Lorenzo approda alla corte di mister Guida dopo aver iniziato la stagione con il Calcarelli, compagine nissena impegnata in Prima Categoria, nella quale militava anche l'altro nuovo acquisto del Villabate.