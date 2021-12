Casteldaccia, grande colpo in attacco: ingaggiato dal Marineo Giuseppe Montalbano

È un grande colpo quello messo a segno dal Casteldaccia, che conferma le sue ambizioni d'alta classifica aggiudicandosi un giocatore di assoluto spessore per la cateogria. I granata hanno infatti comunicato l'arrivo dell'esterno offensivo Giuseppe Montalbano.

Classe 1993, Montalbano arriva dall'Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo, con cui ha giocato per sette stagioni (inframezzate da una parentesi con la maglia della Don Carlo Misilmeri) divenendo una delle bandiere della squadra e ritagliandosi uno spazio anche in questa stagione nella quale i biancorossi si sono consacrati tra i protagonisti del girone A di Eccellenza, segnando due gol in nove partite. Il giocatore arriva a titolo temporaneo è già a disposizione di Mister Pagano che può così contare su una nuova freccia di spessore nella faretra offensiva.