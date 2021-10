Il Lascari-Cefalù espugna San Vito Lo Capo, Zappavigna: "I ragazzi hanno interpretato bene i momenti della gara"

Arriva un altro risultato prestigioso per la Polisportiva Lascari-Cefalù che dopo la vittoria contro la capolista Resuttana San Lorenzo espugna San Vito Lo Capo. battendo i padroni di casa con un secco 3-0. Passati in vantaggio con il rigore di Calderone al 39’ del primo tempo, i giallorossi hanno preso il largo nella ripresa con i gol di Cinquegrani e Zangara. In virtù di questo successo la squadra raggiunge il Gangi al secondo posto a quota 12 punti rilanciando così la sua candidatura per le posizioni di vertice.

Il tecnico della squadra Ferdinando Zappavigna ha espresso soddisfazione per questo successo contro una squadra reduce da un buon periodo di forma: “Il risultato di oggi è un risultato molto importante -afferma a PalermoToday -che gratifica l’impegno di questi ragazzi e di un gruppo che di settimana in settimana diventa sempre più coeso e sicuro delle sue forze. Possono sembrare frasi di circostanza ma non è comunque facile ottenere determinati risultati: la nostra squadra si è creata in poco tempo dall’unione di due paesi che hanno un progetto serio che sta partendo quest’anno. In questi casi ci vuole del tempo ma noi siamo partiti con la consapevolezza di dover valorizzare i ragazzi del territorio e per far questo si deve andare passo dopo passo. Non dobbiamo esaltarci per quello che è successo. I risultati sono frutto del lavoro settimanale che alla fine paga. Nessuno ti regala niente, a tutti i livelli ci sono episodio che ti premiano o che ti penalizzano. Quel che conta è comprendere l’atteggiamento da avere, affrontando tutte le partite con la stessa concentrazione”.

L’allenatore dei giallorossi ha poi voluto sottolineare come la chiave sia nell’atteggiamento: “Vedere i miei ragazzi dare continuità sotto questo profilo mi soddisfa - prosegue - con squadre come il Resuttana è normale giocare col massimo della concentrazione, è difficile ripetersi di domenica in domenica e su questo lavoriamo. Al di là del risultato, la vittoria di oggi è meritata e va fatto un applauso ai ragazzi che hanno saputo interpretare la gara, soffrendo quando c’era da soffrire, rischiando quando si poteva chiudere la partita e l’hanno saputa gestire. Sono molto soddisfatto ma questo campionato non ti da nemmeno il tempo nemmeno di rilassarti, perché già domenica prossima incontriamo un’altra grande blasonata del calcio siciliano. Dobbiamo iniziare la settimana pensando al prossimo avversario(Ila Folgore Castelvetrano, ndr) ricaricare le batterie e farci trovare pronti perché sarà una partita difficile -conclude -tra due squadre che vogliono raccogliere il massimo possibile in questo momento del campionato”.