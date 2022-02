Promozione, il punto sulle palermitane dopo la sedicesima giornata

La sedicesima giornata del girone A di Promozione Sicilia non ha regalato sorprese particolari ma è andata comunque a delineare in modo definitivo quelli che sono i rapporti di forza del campionato.

L'unico risultato inaspettato, non tanto per l'esito in sè quanto per la portata del punteggio, è stato quello ottenuto dal Casteldaccia che nel derby tra seconde classificate contro la Polisportiva Lascari-Cefalù si è imposto con un perentorio 4-0. Otto risultati utili consecutivi con sette vittorie e sole tre reti al passivo, senza contare le coppe: la squadra granata ha così rilanciato la sua candidatura come più credibile delle contendenti del Resuttana San Lorenzo, che resta la squadra da battere.

I nerorosa infatti restano primi a quattro lunghezze di vantaggio e dopo la battuta d'arresto contro il Fulgatore hanno ripreso la loro marcia: alla vittoria in coppa per 6-1 contro l'Alcamo ha fatto seguito il 7-0 alla Supergiovane Castelbuono, sempre più fanalino dio coda del torneo. Nelle ultime quattro partite di campionato la squadra di mister Chinnici ha segnato 23 gol mettendo in mostra una potenza di fuoco impressionante che non ha assolutamente pari con nessuna delle squadre d'alta classifica, zona in cui si è delineato il pacchetto di mischia per i play-off.

Dietro al Lascari-Cefalù, che resta comunque una delle favorite, ha preso forma la coda delle inseguitrici. Raffadali e Folgore sembrano quelle più in forma ma certamente sia l'Alcamo che il Fulgatore non vogliono essere da meno. Il Gangi, inserito a pieno titolo in questa lotta ieri è tornato alla vittoria contro il Kamarat, grazie anche al primo gol in biancorosso di Tonino Cardinale. Dopo una fase di crisi e le tante difficoltà i madoniti vogliono tornare ad essere protagonisti.

Definita ormai anche la situazione in bassa classifica con sei squadre che da qui alla fine saranno chiamate a giocarsi la permanenza in categoria. Il San Vito Lo Capo che sembrava potesse avere altre velleità si ritrova coinvolto assieme al Città di Carini, che ieri ha perso la terza partita consecutiva contro il Raffadali in maniera perentoria: entrambe hanno comunque un discreto margine di sicurezza sulla zona calda che resta occupata da tre squadre palermitane. La Supergiovane Castelbuono, pur ultima, è ancora a contatto con Villabate e Partinicaudace, sconfitte rispettivamente ad Alcamo e Castelvetrano: tutte e tre sono comunque molto vicine al Kamarat, ultima delle salve ma con una sola lunghezza di vantaggio rispetto all'orlo del precipizio. Anche questa sarà, come quella per i play-off, una lotta serrata.

I risultati della sedicesima giornata

Alba Alcamo-Villabate 5-0

Casteldaccia-Polisportiva Lascari-Cefalù 4-0

Città di San Vito Lo Capo-Fulgatore 1-1

Folgore Castelvetrano-Partinicaudace 2-1

Gangi-Kamarat 3-1

Raffadali-Città di Carini 6-0

Resuttana San Lorenzo-Supergiovane Castelbuono 7-0