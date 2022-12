Promozione girone B, anticipi undicesima giornata: pareggio in trasferta per la Polisportiva Lascari Cefalù

Un buon pareggio in trasferta per la Polisportiva Lascari Cefalù, nell'anticipo della undicesima giornata del campionato di Promozione, girone B.

Ieri era arrivata l'ufficialità del nuovo tecnico, dopo una settimana abbastanza travagliata: la scelta è caduta su Claudio Grimaudo.

Tecnico palermitano ed ex calciatore, conta 122 presenze in serie B tra Salernitana e Reggiana in pieni anni ‘90. Da allenatore è stato tecnico dei giovanissimi della Salernitana nella stagione 2012/13, negli anni successivi ha allenato diverse squadre dilettantistiche campane. Nella sfortunata stagione legata all’emergenza Covid era tornato in terra siciliana, guidando il Geraci in Eccellenza.

Grimaudo manda in campo il seguente undici titolare: Fiduccia, Ventura, Portera, Di Peri, Abate, Gatta, Mocciaro, Di Scala, Sferruzza, Fazio, Cangelosi. Il primo tempo del Comune di Gliaca di Piraino è abbastanza equilibrato, con entrambe le formazioni che provano a costruire azioni da gol. Si va al riposo sul parziale di 0-0.

La gara si sblocca al 68', con un destro rasoterra, preciso, su calcio di punizione di Fazio: la conclusione del numero dieci della Polisportiva è angolata e passa sotto la barriera, Bontempo non riesce ad evitare la rete.

Il vantaggio ospite, però dura poco perchè dopo otto minuti la Santangiolese trova il pari: cross in mezzo di Fantino e tap-in vincente sotto porta di Francesco Spinella. Bravo il numero 9 a farsi trovare pronto in area, su pregevole assist di Fantino.

Nei minuti finali non succede più nulla: il match dell'Enzo Vasi termina 1-1. Sono nove i punti in classifica, adesso, per la formazione di Lascari Cefalù.