Promozione Girone B, anticipi nona giornata: l'Aspra vince fuori casa, tre reti al San Fratello

Un successo importante, che porta momentaneamente l'Aspra al secondo posto in classifica a quota 15. Negli anticipi del sabato del Girone B di Promozione, la squadra di Correnti sbanca il comunale "B. Fresina" di Sant'Agata di Militello, battendo 3-1 i padroni di casa del San Fratello.

L'Aspra si porta in vantaggio dopo nemmeno un quarto d'ora, grazie ad una rete in mischia di Vitrano. Passano nove minuti e arriva il raddoppio degli ospiti: è ancora Vitrano a battere il portiere del San Fratello, dopo aver sfruttato il retropassaggio errato di un difensore avversario. Proteste infinite da parte del San Fratello, che chiedeva l'annullamento del gol per fuorigioco. Un minuto prima della fine del primo tempo ecco il tris: azione personale ancora di Vitrano che punta un avversario, lo salta, e conclude con un destro a giro straordinario che batte per la terza volta il portiere. Tripletta da sogno per il numero 10 dell'Aspra, autore di una bellissima rete. Si va al riposo sul parziale di 3-0 in favore degli ospiti. Nella ripresa il San Fratello prova a creare occasioni pericolose ma la difesa palermitana tiene bene. All'83' arriva il gol del San Fratello, anche in questo caso un gol da cineteca: Vergara stoppa di petto un cross in area, si coordina splendidamente e in rovesciata batte il portiere dell'Aspra. Applausi da tutto lo stadio per una rete davvero pregevole. Nei minuti finali, però, il San Fratello non riesce a produrre altre azioni pericolose e l'arbitro decreta la fine del match.

Con questi tre punti l'Aspra sale, momentaneamente, al secondo posto in classifica.