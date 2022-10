Promozione, girone B 4^ giornata: successo dell’Aspra a Lascari, il Città di Casteldaccia batte Castelbuono

Si è conclusa la quarta giornata del campionato di Promozione, girone B. Di seguito i risultati dei match.

Santangiolese- Castelluccese 2-2

Lascari Cefalù-Aspra 0-1

Nell'anticipo di sabato successo importante per l'Aspra, sul campo del Lascari-Cefalù. E' Bonanno a regalare i tre punti alla formazione guidata da Correnti. Aspra a punteggio pieno, dopo tre giornate di campionato.

Città di Casteldaccia- Supergiovane Castelbuono 3-2

Il Città di Casteldaccia ottiene, in casa, i primi tre punti della stagione. Contro il Supergiovane Castelbuono finisce 3-2, al termine di una partita abbastanza intensa. Doppietta di Catanzaro e rete di Badami per i padroni di casa, Antista e Rosselli i marcatori per gli ospiti.

Città di Mistretta- Pro Falcone 1-0

Gorgonia Delia- San Fratello 1-0

Polisportiva Gioiosa - Villarosa Calcio 1-2

Riposa: Geraci

La classifica:

Geraci 9; Aspra 9; Gorgonia Delia 7; Villarosa Calcio 7; Città di Mistretta 6; Pro Falcone 5; San Fratello 5; Supergiovane Castelbuono 4; Santangiolese Calcio 4; Castelluccese 4; Città di Casteldaccia 3; Lascari-Cefalù 1; Polisportiva Gioisa 1.